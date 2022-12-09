Ромео Бекхем вийшов у світ зі своєю дівчиною (фото)

У листопаді 2022 пара примирилася після кількох місяців розлуки.

Related video

20-річний професійний футболіст Ромео Бекхем вийшов у світ зі своєю дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Син зіркового подружжя Бекхемів та його кохана, модель Міа Реган напередодні з'явилися на вечірці British Fashion Awards 2022.

Закохані йшли рука об руку на зірковий захід у The Twenty Two у лондонському Мейфері після того, як Ромео Бекхем у своїх соцмережах підтвердив їхнє примирення.

20-річна Міа продемонструвала неймовірну фігуру в напівпрозорій червоній мереживній сукні міді від Vestiaire Collective, через яку виблискувала її спідня білизна, коли вона позувала зі своїм коханим.

[ + – ] Ромео Бекхем і Міа Реган Фото: Getty Images

Модель позувала на чорних високих підборах і додала до вечірнього аутфіту чорне шкіряне пальто, сумку та прикраси Messika.

Тим часом середній син Девіда та Вікторії Бекхем вирізнявся елегантною фігурою в двобортному сірому костюмі Dior і чорних кросівках.

[ + – ] Ромео Бекхем і Міа Реган Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ромео Бекхем та Міа Реган помирилися після кількох місяців розставання. Причиною розриву стала відстань, адже середній син Девіда Бекхема будує кар'єру футболіста у США, а його кохана займається моделінгом у Великобританії.

Також Фокус писав про те, що Вікторія Бекхем підтримала Мію Реган після їхнього розриву з Ромео.