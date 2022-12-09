Ромео Бекхэм вышел в свет со своей девушкой (фото)

В ноябре 2022 пара примирилась после нескольких месяцев разлуки.

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20-летний профессиональный футболист Ромео Бекхэм вышел в свет со своей девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Сын звездных супругов Бекхэмов и его возлюбленная, модель Миа Реган накануне появились на вечеринке British Fashion Awards 2022.

Влюбленные шли рука об руку на звездное мероприятие в The Twenty Two в лондонском Мейфере после того, как Ромео Бекхэм в своих соцсетях подтвердил их примирение.

20-летняя Миа продемонстрировала невероятную фигуру в полупрозрачном красном кружевном платье миди от Vestiaire Collective, через которое сверкало ее нижнее белье, когда она позировала со своим возлюбленным.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Миа Реган Фото: Getty Images

Модель позировала на высоких каблуках и добавила к вечернему аутфиту черное кожаное пальто, сумку и украшения Messika.

Тем временем средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм отличался элегантной фигурой в двухбортном сером костюме Dior и черных кроссовках.

[ + – ] Ромео Бекхэм и Миа Реган Фото: Getty Images

Напомним, Ромео Бекхэм и Миа Реган помирились после нескольких месяцев расставания. Причиной разрыва стало расстояние, ведь средний сын Дэвида Бекхэма строит карьеру футболиста в США, а его возлюбленная занимается моделингом в Великобритании.

Также Фокус писал о том, что Виктория Бекхэм поддержала Мию Реган после их разрыва с Ромео.