Бритни Спирс опубликовала архивное фото с сыном

Поп-звезда поделилась воспоминаниями о старшем сыне.

41-летняя американская певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram-аккаунте милую архивную фотографию со страшим сыном, 17-летним Шоном. Несколько дней назад звезда дала согласие своему бывшему супругу Кевину Федерлайну переехать вместе с их общими детьми на Гавайи.

На снимке поп-звезда прогуливается на парковке, держа на руках своего сына. Певица была одета в синюю блузку с длинными рукавами и рюшами и темно-серые джинсовые шорты.

В подписи к последней публикации знаменитость просто поставила два смайлика с розовыми тюльпанами.

Фотография была опубликована вскоре после того, как Бритни "дала согласие" на то, чтобы ее бывший муж Кевин Федерлайн перевез их двух сыновей на Гавайи. У бывшего мужа звезды единоличная опека над 17-летнем Шоном Престоном и 16-летнем Джейденом. Переезд из солнечной Калифорнии он планирует вместе с женой Викторией Принс.

Накануне источник сообщил, что Бритни Спирс не общалась с сыновьями с начала 2022 года.

Также Фокус писал, что Бритни Спирс поделилась странными мыслями об отношениях на фоне слухов о разводе с Сэмом Асгари.