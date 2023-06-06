Шакира подогревает слухи о романе с гонщиком Льюисом Хэмилтоном

На выходных пару заметили вместе в Испании.

46-летняя колумбийская певица Шакира и 38-летний британский автогонщик Льюис Хэмилтон, которых впервые видели катающимися на лодке в Майами в прошлом месяце, поужинали в Барселоне. Об этом пишет PageSix.

Певицу и гонщика Формулы-1 видели в компании, которая праздновала второе место Хэмилтона на Гран-при Испании. В какой-то момент семикратный чемпион мира обнял Шакиру за талию, улыбаясь для группового снимка.

Шакира была в синем платье с глубоким вырезом, в то время как гонщик предпочел повседневный образ в белой футболке с рисунком, бежевых брюках и черной кепке.

Ранее Хэмилтон пошутил, что ему нужно найти девушку-латиноамериканку. Находясь на сцене со своим товарищем по команде Mercedes Джорджем Расселом, Хэмилтон сказал: "Мне нужно найти себе латиноамериканку".

Льюис Хэмилтон

"Приятно вернуться в Барселону!" — написала мать двоих детей под фото, на котором она одета в красочную блузку Versace, розовый бюстгальтер, белую мини-юбку и кроссовки на платформе.

Шакира, которая недавно вместе с сыновьями Сашей и Миланом улетела из Барселоны в Майами, после расставания с футболистом-изменщиком Жераром Пике продолжает наслаждаться жизнью. Совсем недавно она мило общалась с голливудской суперзвездой Томом Крузом, а после отправилась в живописный круиз вдоль побережья с гонщиком "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Их заметили, когда певица села на судно возле своего прибрежного особняка стоимостью 20 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал, что Шакира прокомментировала свои отношения с Томом Крузом.