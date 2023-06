Списано с Бритни Спирс. Появились первые отзывы на скандальный сериал "Идол"

Фанаты не в восторге от нового проекта Лили-Роуз Депп, а СМИ отмечают, что персонаж Джослин полностью списан с Бритни Спирс.

Вышел первый эпизод самого обсуждаемого сериала этого лета — проекта "Идол" с Лили-Роуз Депп и Абелем Тесфайе (The Weeknd). В Сети уже появились первые отзывы зрителей, посмотревших сериал, а таблоиды отмечают, что главная героиня Джослин, которую играет Депп, списана с кумира нулевых Бритни Спирс. Хоть создатели сериала это и отрицали. Об этом пишет Daily Mail.

Премьера сериала состоялась на Каннском кинофестивале и уже тогда критики были не в восторге, заявив, что в сериале слишком много наготы и откровенных сексуальных сцен.

Сериал в итоге получил не самые высокие цифры, как для проекта HBO. Он стартовал с 913 тысячами зрителей, что на 17% меньше, чем при запуске "Эйфории". Зрителям после премьеры первой серии на НВО показалось, что проект слишком "токсичный" и "тревожный".

На популярном сайте Rotten Tomatoes у "Идола" сейчас рейтинг 27%, тогда как у "Белого Лотоса" рейтинг 91%, а у "Эйфории" — 88%.

После таблоиды отметили, что персонаж певицы Джослин, которую играет Лили-Роуз Депп, полностью списан с Бритни Спирс. Даже некоторые сценические костюмы напоминают наряды Бритни, которая стала поп-принцессой в начале 2000-х.

Далее возможны спойлеры.

По сюжету "Идола", Джоселин (Лили-Роуз Депп) во время фотосессии обсуждает со своим менеджером, насколько она может обнажиться. После становится известно, что у главной героини недавно умерла мать, и она не уверена, что ее новый альбом будет успешным. После знакомства с героем The Weeknd – Теодросом, Джослин заявляет, что ей нравятся исходящие от него "флюиды насилия".

Как создавалась первая серия сериала "Идол"

Зрители отметили, что Лили-Роуз постоянно появляется в кадре полуобнаженной, так что те, кто смотрел сериал с родителями, чувствовали себя неудобно. А еще им не понравилось, что она много курит.

Параллели с карьерой Бритни Спирс

В сериале Джослин сравнивают с Бритни Спирс, хоть Лили-Роуз Депп и заявляла, что ее персонаж не основан на конкретной персоне. Она даже отмечала, что больше вдохновлялась Шэрон Стоун в "Основном инстинкте".

По сюжету Джослин возвращается на сцену, выпуская новый сингл, в котором она называет себя "секс-фриком".

Для многих это стало отсылкой к эпохе Blackout Спирс в 2007 году, когда певица публично боролась со своим психическим здоровьем после развода с танцором Кевином Федерлайном.

На танцевальной поп-записи Бритни пела о славе, сексе и пристальном внимании СМИ в таких треках, как Gimme More, Piece of Me, Radar и Freakshow и Get Naked (I Got a Plan).

Слухи о потенциальном участии Спирс в шоу возникли в мае 2022 года, после того она поделилась своим видео с Левинсоном и The Weeknd. Но подтверждения, что она появится в сериале, не поступало.

В недавних интервью Депп сказала, что она была бы "вне себя от радости", если бы Спирс посмотрела сериал.

"Я большая поклонница Бритни. Я думаю, что она невероятна, и я так уважаю и восхищаюсь ею, поэтому, конечно, я был бы вне себя от радости, если бы она посмотрела шоу", — говорила Лили-Роуз.

Бритни Спирс была звездой в детстве, которая обрела известность на телевидении, прежде чем обратилась к музыке.В сериале выясняется, что у Джослин был такой же путь к славе.

Бритни Спирс, как известно, была частью Клуба Микки Мауса в девяностых, наряду с Джастином Тимберлейком, Кристиной Агилерой и Райаном Гослингом.

Затем она начала свою сольную музыкальную карьеру в 1999 году со своим хитом Baby One More Time.

В "Идоле", когда Джослин встречается с журналистом Vanity Fair, выясняется, что она — ребенок-звезда, прославившийся в шоу под названием Rock House.

Руководитель ее звукозаписывающей компании утверждает, что хореография является "данью уважения" Бритни. А потом они отмечают, что пресса была жестока с Бритни, но "Джослин не спишут".

За прошедшие годы стало известно, как на карьеру Бритни повлияли бывший менеджер Ларри Рудольф, бывший бизнес-менеджер Лу Тейлор и ее отец Джейми Спирс.

Певица затронула тему того, что другие контролируют ее имидж, в своем треке 2001 года Overprotected.

И у Джослин, и у Бритни есть лучшие друзья, которые также работают их личными помощниками. В "Идоле" – это Лея. У Спирс была Фелиция "Фе" Кулотта.

В фотосессии Джослин цитирует знаменитый наряд Бритни из красного бисера. А когда она появляется в красном халате, который открывает ее грудь, то координатор интимной близости останавливает съемку, чтобы напомнить фотографу об очень строгом запрете на наготу.

В 1999 году Бритни шокировала общественность, когда появилась на обложке Rolling Stone в нижнем белье с плюшевой игрушкой.

Культовое изображение было сделано Дэвидом Лашапелем, который много раз работал с певицей, когда ей было только 17 лет.

В 2011 году Лашапель говорил в интервью GQ: "Я сказал: "Давайте продолжим и сделаем всю эту Лолиту". Она поняла это. Она знала, что это заставит людей говорить о ней".

Лашапель настаивал, что Бритни была согласна, а сама певица утверждала, что не совсем понимала, что происходит.

Теодрос, которого играет The Weeknd, также имеет реальный прототип. Это бывший менеджер Спирс — Сэм Луфти.

Сцена из "Идола"

Впервые он появился в ближайшем окружении певицы в 2007 году, а уже в 2009 году был вынесен запретительный судебный приказ, запрещающий Луфти приближаться к Бритни в течение трех лет после того, как ее родители выразили в суде свои опасения по поводу него.

В ходе последовавшего судебного процесса Луфти заявил, что в качестве менеджера Спирс он помогал ей выбирать песни и обложки для ее альбома Blackout, а также помогал ей снимать музыкальное видео. Он также утверждал, что ездил со Спирс в Лас-Вегас, чтобы изучить возможность проживания в крупном отеле, чтобы она могла поселиться со своими сыновьями во время ночных выступлений.

При этом вся команда "Идола" признает сходство главной героини с Бритни Спирс, но настаивают на том, что это просто связано с тем, что ее история является обычной в мире современной музыки.

Выступая на пресс-конференции на Каннском кинофестивале в мае, Сэм Левинсон похвалил Спирс как "одну из величайших поп-звезд всех времен", но подчеркнул, что шоу "не пытается рассказать историю о какой-то конкретной поп-звезде".

"Мы больше смотрим на то, как мир воспринимает поп-звезд и какое давление он оказывает на них. Это постоянный прессинг – быть тем, кем все хотят, чтобы ты был. Это одинокая жизнь", — заявил Левинсон.

Говоря с The New York Times, The Weeknd заявил: "Речь идет вовсе не о Бритни, но как мы можем не черпать вдохновение у Бритни, у Мадонны, у каждой поп-звезды, которая пережила какую-либо серьезную боль? Я всегда называл Лили одной из создательниц шоу, потому что я не мог написать Джослин, пока мы не узнали, кто ее сыграет".

Напомним, ранее в защиту скандального сериала выступила Шэрон Стоун. Она заявила, что Лили-Роуз и Абель Тесфайе (The Weeknd) в сериале выглядели "очень уверенно".