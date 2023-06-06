У Эммы Уотсон новый роман с американским миллионером

Звезда "Гарри Поттера" только недавно рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином.

Эмма Уотсон, звезда фильмов о Гарри Поттере, рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, наследником миллиардного состояния. Однако актрису уже увидели на свидании с новым парнем – американским миллионером. Об этом пишет The Sun.

Примечательно, но Эмма и ее новый бойфренд отлично проводили время в Венеции. Именно тут ранее были сделаны ее фото с Грином: он устроил ей романтичный отпуск с катанием на гондоле.

Теперь по Венеции актриса гуляла с американским бизнесменом Райаном Уолшем. Эмма и Райан были замечены загорающими в Венеции и ужинающими с друзьями в ресторане.

Райан занимал ряд должностей в мире технологий и три года назад основал консалтинговую фирму в Лос-Анджелесе.

Эмма Уотсон с новым бойфрендом в Венеции

"Эмме нравятся парни, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает умных мужчин. Райан тоже очень умный. Судя по всему, Эмме нравится проводить с ним время", — сообщает инсайдер.

Эмма изучала английскую литературу в Университете Брауна в США и год назад училась в Вустерском колледже Оксфорда. В этом году она вернется на лекции, потому что хочет получить степень магистра.

Эмма Уотсон с новым бойфрендом в Венеции

Ранее Эмма встречалась с техническим директором Уильямом "Маком" Найтом, американскими разработчиками Брэнданом Ирибе и Брэнданом Уоллесом.

"Райан тоже очень умный человек, и Эмме, похоже, нравится проводить с ним время. Они знали друг друга в течение некоторого времени, и теперь она одинока, они отлично проводят время вместе", — отметил инсайдер.

Ранее Эмма Уотсон говорила, что ей нравятся не только умные парни, но она также предпочитает американцев, потому что они более открыты.

"Английские парни очень хорошо воспитаны. Они очень хорошо одеваются и у них хорошие манеры. Но они также очень сдержанны. Обычно во время ухаживания я привыкла к тому, что первые два месяца ритуала меня игнорировали", — рассказывала Эмма в интервью. И добавила, что в США с ней запросто знакомились другие студенты, просто говоря: "Ты мне нравишься. Пойдем на свидание?".

"Я такая: "Извините, что только что произошло? Для меня это был огромный культурный шок. Они очень открыты и очень прямолинейны", — отмечала актриса, но пошутила, что американская мода на шлепанцы ее не слишком прельщала.

Напомним, Грин, с которым встречалась Эмма, сын известного бизнесмена сэра Филиппа Грина, получившего рыцарское звание за вклад в экономику Великобритании. Он является президентом и генеральным директором компании Amber Day. Брэндан с детства жил в роскоши. Он вырос в Монако, а его бар-мицва прошла в легендарном отеле Du Cap. На вечеринке выступили Бейонсе и Андреа Бочелли.