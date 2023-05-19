Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом-миллиардером

Актриса и Брэндон Грин встречались 18 месяцев.

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Эмма Уотсон, звезда "Гарри Поттера" и "Красавицы и чудовища", снова одна. Кинозвезда рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера. Об этмо пишет Daily Mail.

Инсайдеры сообщают, что Эмма и Брэндон разошлись еще после Рождества после "серьезного" романа, который длился 18 месяцев.

Они оба познакомились с родителями друг друга, они вместе проводили праздники и устраивали романтические путешествия в Венецию.

Эмма Уотсон и Брэндан Грин

Однако, по мнению журналистов, Эмма и Брэндон не слишком подходили друг другу. 29-летний сын миллиардера известен своей репутацией ловеласа и любителя моделей.

Его отец – сэр Филипп Грин, получивший рыцарское звание за вклад в экономику Великобритании. Он начинал с перепродажи джинсов, а потом унаследовал семейный бизнес. Он является президентом и генеральным директором компании Amber Day.

Сам Брэндон вырос в Монако, а его бар-мицва прошла в легендарном отеле Du Cap. На вечеринке выступили Бейонсе и Андреа Бочелли.

Однако совсем недавно он начал проявлять интерес к экологии и занялся инвестициями в технологии, явно, чтобы не отставать от Эммы Уотсон, которая после фильмов о Гарри Поттере закончила Университет Брауна.

Празднуя свое 33-летие, Эмма заявила, что переосмыслила свою жизнь и посещала психолога.

"Мне было очень грустно, и я действительно была зла из-за многих вещей. Я узнала больше о любви и о том, как быть женщиной", — писала актриса в соцсетях.

Ранее она говорила, что ей постоянно не везет в любви.

Эмма Уотсон и Брэндан Грин

Напомним, ее первым бойфрендом был игрок в регби Том Дакер. За ним последовал более серьезный роман с однокурсниками Оксфордского университета Уиллом Адамовичем и Мэттом Дженни.

Она встречалась с тремя молодыми технологическими миллионерами, в первую очередь с предпринимателем Уильямом "Мак" Найтом. Они расстались в конце 2017 года после двухлетнего романа. После у нее был шестимесячный роман с актером Glee Кордом Оверстритом. Они расстались летом 2018 года.

Затем она была замечена за коктейлями с генеральным директором по технологиям Брэнданом Уоллесом, соучредителем венчурного фонда.

К лету 2019 года она перешла к другому технологическому миллионеру, Брендану Ирибе, генеральному директору Oculus. За ним последовал бизнесмен Лео Робинтон, с которым она провела два года.

В интервью она сказала: "бойфренды или партнеры, которые у меня были, обычно заставляли меня чувствовать себя по-настоящему желанной. Они создали меня", — отметила актриса.

Недавно, на концерте Тейлор Свифт в Лас-Вегасе ее снова видели с Уоллесом, так что, не исключено, что они снова встречаются.

Последний фильм с Эммой Уотсон вышел еще в 2019 году. После "Маленьких женщин" она призналась, что быть актрисой для нее сложно, так как она слишком "серьезна" для этого.

Напомним, ранее Эмма заявляла, что на съемках "Гарри Поттера" ей нравился Том Фелтон, который играл Драко Малфоя. Они до сих пор дружат.