Стало известно, какой титул получит принцесса Шарлотта после коронации Уильяма

Внучка Чарльза ІІІ может кардинально изменить современную монархию.

Стало известно, какой титул получит принцесса Шарлотта после коронации своего отца, принца Уильяма. Об этом пишет ОК! Magazine.

Поскольку однажды она станет старшей дочерью суверена, когда принц Уильям сядет на престол, принцессу Шарлотту могут назвать королевской принцессой – нынешний титул принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы II.

Однако королевский эксперт сомневается, будет ли дочь Кэтрин Миддлтон вообще использовать официальный стиль, если королевская семья будет продолжать модернизироваться настолько, как это делалось в последние годы.

Королевская эксперт говорит: "Я думаю, что мы будем в очень современной эпохе, когда придет время. Я сомневаюсь, захочет ли Шарлотта тяготиться новыми титулами. Она может быть работающей женщиной к тому времени. Все может измениться в следующем поколении".

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"Мне кажется оптимальным вариантом, что она может стать королевской принцессой. Это гораздо более традиционный путь, когда старшая дочь становится королевской принцессой, поэтому если бы я собиралась сделать на это ставку, это, вероятно, было бы именно так".

"Но я также думаю, что она может чувствовать, что хочет остаться просто принцессой Шарлоттой. У нас есть Уильям и Кэтрин, которые довольно часто говорят общественности называть их по имени, поэтому, возможно, их дочь следует их примеру", — добавила эксперт.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty

Напомним, почему, по мнению брата Кейт Миддлтон, ее детям повезло.

Также Фокус писал о том, что принцесса Шарлотта не сделала обязательный реверанс перед королевой Камиллой.