Ченнинг Татум рассказал о воспитании дочери (видео)

После развода актер сам воспитывает 10-летнюю дочь Эверли.

43-летний американский актер Ченнинг Татум рассказал о воспитании дочери и жизни отца-одиночки.

Во время выступления на шоу TODAY Татум обсудил свою последнюю детскую книгу "Одна и единственная Спаркелла и великая ложь" и то, как книги помогли ему как отцу 10-летней дочери Эверли, которую он воспитывает с бывшей женой Дженной Деван.

Когда ведущая спросила актера, какой он отец, тот ответил: "Я не знаю, я не знаю. Я просто пытаюсь выжить. Я думаю, как любой другой отец, ты просто стараешься не путаться".

Ченнинг Татум рассказал о воспитании дочери

Он добавил: "Когда я знал, что у меня будет ребенок, я думал: "Ладно, я, пожалуй, буду отцом — я планирую стать отцом — который, вероятно, создаст ему больше проблем... Когда они становятся старше, ты начинаешь понимать: "О, я должен установить рамки".

"Ее тревога снижается, ее уровень стресса снижается, когда она просто понимает правила. И это даже не ваши правила, мы их называем правила дома", — рассказал американский актер, который в 2019 году развелся с Дженной Деван.

В частности, Ченниг признался, что не планировал быть отцом-одиночкой.

Ченнинг Татум с дочерью Фото: Channing Tatum/Instagram

Напомним, Ченнинг Татум рассказал о страшном разводе с мамой своей дочери.

Также Фокус писал об откровенном фото Ченнинга Татума, которое опубликовала Сальма Хайек.