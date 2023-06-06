Меган Маркл, Грейс Келли и Кейт Миддлтон: десять самых дорогих королевских свадеб всех времен

Королевские свадьбы всегда стоят дорого, но некоторые очень дорого. Одна из самых дорогих стоила 270 миллионов фунтов стерлингов.

Королевские свадьбы всегда вызывают интерес. Ведь обычно это роскошное мероприятие на которое собираются сотни гостей. О королевских свадьбах пишут все таблоиды, а модные эксперты пытаются выяснить, сколько стоило платье невесты и ее украшения. Издание Daily Mail собрало информацию о самых дорогих королевских свадьбах и попыталось выяснить, какая из них была самой дорогой.

Конечно, в топе оказались Меган Маркл, чье платье от Givenchy стоило больше полумиллиона долларов. А также принцесса Евгения, которая в отличие от сестры, закатила роскошную вечеринку в Виндзорском замке. И от них не отстает Шарлен Уиттсток, которая после замужества стала княгиней Монако. Ее свадьба была не менее шикарной, чем торжество ее покойной свекрови Грейс Келли. К слову, сколько стоила свадьба Келли, до сих пор тяжело подсчитать. Но всех обошел

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения, вышла замуж за Джека Бруксбэнка в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 12 октября 2018 года.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка Фото: Getty Images

По прибытии в часовню Евгения выглядела прекрасно в платье с длинными рукавами и открытой спиной, созданным Питером Пилотто и Кристофером Де Восом. Платье специально открывало шрам на спине принцессы, который остался после сложной операции. Евгения перенесла ее в 12 лет, когда ей диагностировали сколиоз. Евгении в позвоночник вставили восьмидюймовые титановые стержни, а также винты в верхнюю части шеи. Так что она обошлась без фаты и украсила волосы знаменитой Гревильской тиарой с изумрудами, которую одолжила у бабушки Елизаветы.

После обмена клятвами Евгения и Джек совершили короткую прогулку на карете, а потом вернулись в Виндзорский замок на обед, устроенный королевой.

Вечером принц Эндрю устроил торжественный прием в Royal Lodge.

Сама свадьба и две вечеринки были оплачены семьей невесты в частном порядке вместе с цветами, развлечениями и платьем. Тем не менее по оценкам, это стоило более трех миллионов фунтов стерлингов.

Наследный принц Греции Павлос и Мари-Шанталь Миллер

Павлос и Мари-Шанталь Миллер, одна из знаменитых сестер Миллер, поженились в соборе Святой Софии в Лондоне 1 июля 1995 года. Свадьба наследного принца Греции, как сообщается, стоила отцу невесты, миллиардеру, Роберту Уоррену Миллеру, 8 миллионов фунтов стерлингов (сейчас около 15 миллионов).

Наследный принц Греции Павлос и Мари-Шанталь Миллер Фото: Getty Images

Говорят, что торжества собрали самое большое собрание членов королевской семьи в Лондоне со времен свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году.

Платье невесты цвета слоновой кости от Valentino, усыпанное жемчугом, и четырехметровый шлейф из кружева шантильи стоили 170 000 фунтов стерлингов. Платье шили четыре месяца и десятки метров 12 видов разных кружев. А предсвадебные мероприятия были не менее роскошными. Миллер устроил прием с шампанским для 1200 гостей и выписал 100 000 цветов из Эквадора.

Наследный принц Дании Фредерик и Мэри Дональдсон

Свадьба наследного принца Дании Фредерика и Мэри Дональдсон состоялась в Копенгагенском соборе, за которой последовал прием во дворце Фреденсборг 14 мая 2004 года.

Невеста выбрала свадебное платье от датского модельера Уффе Франка с фатой, которую впервые надела кронпринцесса Швеции Маргарета.

Кронпринц Дании Фредерик и Мэри Дональдсон Фото: Getty Images

Стоимость королевской свадьбы оценивается примерно в 11,4 миллиона фунтов стерлингов.

Хотя точная сумма неизвестна, сообщалось, что пара якобы превысила свой свадебный бюджет на 4,5 миллиона крон.

Испанский король Филипп и Летиция Ортис

Будущий король Испании Филиппе и Летиция Ортис обвенчались в соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена 22 мая 2004 года.

Филипп, в то время наследный принц и наследник престола, женился на бывшей журналистке Летиции Ортис на пышной церемонии в присутствии 1500 гостей. Свадьба транслировалась по телевидению и собрала 25 миллионов просмотров только в Испании.

Свадьба кронпринца Испании и Летиции Ортис Фото: Getty Images

Летиция была одета в сшитое на заказ платье, созданное испанским дизайнером Мануэлем Пертегасом, с высоким воротником, четырехметровым шлейфом и вышивкой настоящим золтом. Говорят, что только само платье стоило 6 миллионов фунтов стерлингов.

На пышном приеме был двухметровый свадебный торт и 1000 бутылок шампанского.

В общей сложности торжество было оценено в 19 миллионов фунтов стерлингов.

Меган Маркл и принц Гарри

Пусть Меган Маркл и принц Гарри и не поженились в Вестминстерском аббатстве, как его старший брат принц Уильям. Но бывшая актриса получила роскошное шоу 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На свадьбе присутствовали 600 гостей: в том числе Джордж и Амаль клуни, а также Элтон Джон и чета Бекхэм.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Ее лаконичное платье от Givenchy с пятиметровой фатой стоило 390 000 фунтов стерлингов (более 500 тысяч долларов). Общий счет составил примерно 32 миллиона фунтов стерлингов, и большую часть этой суммы составило обеспечение безопасности, оплаченное налогоплательщиками.

Свадебная вечеринка принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/Netflix

Другие расходы включали церковную службу, музыку, украшения, цветы и прием.Сообщается, что общая стоимость свадьбы оценивается в 32 миллиона фунтов стерлингов.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Без сомнения, это одна из самых незабываемых свадеб века. Принц Уильям женился на Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кейт была одета в платье от Александра МакКуина за 250 000 фунтов стерлингов, которое включало девятифутовый шлейф и кружевной лиф, сшитый вручную лучшими швеями мира в Королевской школе рукоделия.

Их счет за безопасность был самым большим расходом в этот большой день, а общая стоимость свадьбы составила около 30 миллионов фунтов стерлингов.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Позже во дворце подтвердили, что королевская семья заплатила за основные аспекты свадьбы, включая церковную службу, сопутствующую музыку, цветы, украшения и прием.

Князь Альбер и Шарлен Уиттсток

Князь Монако Альбер связал себя узами брака с Шарлен Уиттсток на католической церемонии, состоявшейся во дворе средневекового дворца Монако.

Свадьба Альбера и Шарлен Уиттсток Фото: Getty Images

Торжество было названо "крупнейшей вечеринкой страны за 55 лет" после женитьбы покойного отца Альбера, принца Ренье, на голливудской звезде Грейс Келли.

Невеста была одета в шелковое платье от Armani , украшенное 40 000 кристаллами Сваровски, жемчугом и 20 000 перламутровых капелек.

Свадьба Альбера и Шарлен Уиттсток

После свадьбы молодожены уехали в сделанном на заказ гибриде Lexus, чтобы переодеться для вечернего торжества.

Трехдневное торжество королевской четы обошлось примерно в 53 миллиона фунтов стерлингов.

Принц Чарльз и Диана Спенсер

Большой день короля Карла III и принцессы Дианы в соборе Святого Павла был назван "свадьбой века" — и легко понять, почему.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Фото: Getty Images

Мероприятие транслировалось по телевидению по всему миру, и 750 миллионов человек в 74 странах смотрели, как Чарльз и Диана произносят свадебные клятвы.

Платье принцессы Дианы вошло в историю как одно из самых культовых. Оно украшено 10 000 жемчужин, сшито из шелковой тафты цвета слоновой кости и старинного кружева — одно только оно стоило 11 000 фунтов стерлингов.

Свадебное платье принцессы Дианы Фото: Getty Images

Считается, свадьба обошлась в 57 миллионов фунтов стерлингов, но солидная часть суммы была потрачена на безопасность – почти полмиллиона фунтов.

По данным BBC, более 5000 полицейских участвовали в сдерживании толпы на двухмильном маршруте королевской четы.

Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян из Абу-Даби и принцесса Салама

Свадьба шейха Мохаммеда бин Заида бин Султана Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби, и принцессы Саламы, состоявшаяся в 1981 году, вошла в историю как самая дорогая свадьба на сегодняшний день.

В рамках подготовки к свадьбе специально для пары построили стадион на 20 000 мест.

Шейх Мохаммед бин Заид со своими внуками

Недельные свадебные торжества также заключались в том, что семья посещала каждый город эмирата верхом на лошадях и кормила всех его жителей. К сожалению, в Сети нет фото этого грандиозного торжества, но оно обошлось в минимум в 75,5 миллионов фунтов стерлингов. В перерасчете на актуальную стоимость – это около 270 миллионов фунтов.

Принц Ренье и Грейс Келли

Шестьдесят семь лет назад, 18 апреля 1956 года, Грейс Келли, голливудская звезда, вышла замуж за князя Монако Ренье III на эффектной церемонии в соборе Святого Николая.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье Фото: Getty Images

Наполеоновский кодекс Монако и Римско-католической церкви требовали проведения двух церемоний — гражданской и религиозной. Весь Дворец Монако был отремонтирован для первой церемонии, после которой должен был состояться прием для 3000 жителей Монако.

А за подготовкой собора Святого Николая наблюдал лично епископ Монако Жилль Барт. Трансляцию церемонии смотрели около 30 миллионов человек.

Платье Грейс Келли попало в список культовых. Созданное из 300 метров старинного бельгийского кружева и 150 метров шелка, тафты и тюля, его сделали за шесть недель 36 швей. После церемонии молодожены отправились в семинедельный круиз на 147-футовой яхте Deo Juvante II, подаренной Аристотелем Онассисом.

Неизвестно, сколько стоил грандиозный день, однако предполагается, что он составляет десятки миллионов, а платье Грейс сегодня стоит около 80 000 фунтов стерлингов.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье Фото: Getty Images

Напомним, недавно состоялась еще одна грандиозная королевская свадьба. Кронпринц Иордании Хусейн взял в жены Раджву Аль-Саиф из Саудовской Аравии. Стоимость торжества неизвестна, но среди гостей были Джилл Байден, принц Уильям и Кейт Миддлтон, султан Бахрейна и Иванка Трамп с мужем.

Свадебный кортеж четы сопровождали военные с пулеметами, а огромный семиярусный торт пришлось разрезать саблей.