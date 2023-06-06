Александра Даддарио опубликовала откровенное селфи (фото)

Знаменитая актриса поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

37-летняя американская актриса Александра Даддарио, хорошо знакомая зрителям по сериалу "Белый лотос", порадовала своих фанатов, опубликовав в Instagram-аккаунте откровенное фото.

Звезда "Спасателей Малибу" взбудоражила воображение поклонников после того, как поделилась зеркальным селфи во время своего отдыха в горах. На снимке видно, как актриса держит камеру Polaroid у лица, позируя обнаженной на своей кровати. Она просто подписала фотографию смайликом гор.

Поклонники быстро отреагировали на такую демонстрацию, которая уже получила более 1,3 миллиона лайков и множество лестных комментариев.

Один из подписчиков написал: "Пусть дышат", а другой назвал Даддарио "ангелом". Еще один поклонник знаменитости добавил: "Ты такая сексуальная".

Напомним, в декабре Даддарио опубликовала фото, на котором она полностью обнаженная позировала в бассейне, стоя спиной к камере. Она наслаждалась купанием нагишом с живописным видом. А тот, кто снимал ее на камеру, прикрыл пальцем пятую точку Александры. Вероятнее всего, это был ее муж Эндрю Форм.

Также Фокус писал, что летом 2022 года Александра Даддарио и ее избранник Эндрю Форм сыграли романтическую свадьбу в ретро-стиле.