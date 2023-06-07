Таллула Уиллис рассказала о последствиях брака Деми Мур и Эштона Кутчера

После развода с Брюсом Уиллисом Деми Мур закрутила роман с нынешним мужем Милы Кунис Эштоном Кутчером.

29-летняя американская актриса Таллула Уиллис пережила трудные времена во время брака ее матери Деми Мур с Эштоном Кутчером. Об этом сообщает E! News.

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о последствиях романа ее матери во время премьеры фильма "Звезды на Марсе", когда Ронда Роузи спросила ее о жизни с "чрезвычайно известными родителями".

Таллула объяснила, что она "не полностью понимала" славу своей семьи до тех пор, пока Мур не начала встречаться с Кутчером.

"Это был 2003 год, и моя мама только начала встречаться с Эштоном", — вспоминала она.

"Это был тот момент, многое происходило, и я действительно погрузилась в себя… Это было очень тяжело, и я все еще разбираюсь с этим".

Таллула Уиллис рассказала о романе Деми Мур и Эштона Кутчера

Таллула объяснила, что она "нашла другую сторону этого" и теперь испытывает только "любовь" к себе и своей семье.

Девочке было 8 лет, когда ее мама вышла замуж за звезду "Шоу 70-х". Мур и Кутчеру в тот момент было 40 и 25 соответственно.

Брак звездной пары длился шесть лет, а в феврале 2010 года актер задумался о том, чтобы стать отчимом Таллуле и ее сестрам Румер Уиллис и Скаут Уиллис.

После развода с Деми Мур в 2013 году Кутчер начал отношения с Милой Кунис, с которой он сейчас воспитывает 8-летнюю дочь Уаятт и 6-летнего сына Димитрия.

Деми Мур и Эштон Кутчер в 2011 году Фото: Getty Images

Напомним, Таллула Уиллис рассказала о ранних признаках деменции у Брюса Уиллиса.

Также Фокус писал о женитьбе младшей дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса.