Дженнифер Энистон рассказала тайный рецепт своего любимого салата

Ранее актриса рассказала, что во время съемок сериала "Друзья" каждый день готовила себе "сытный" салат. И наконец поделилась его рецептом.

54-летняя актриса Дженнифер Энистон наконец рассказала рецепт своего любимого салата, которым питалась каждый день на съемках сериала "Друзья". Об этом пишет Today.

Ее "действительно сытный салат" включает в себя много овощей, авокадо и вареное яйцо, или яйцо пашот, а вовсе не нут, как думали ее поклонники. Фанаты в прошлом году предположили, какие ингредиенты входили в салат Энистон и видео с этими рецептами стали вирусными на TikTok.

Но Дженнифер Энистон сообщила, что все они неправильные и, наконец, поделилась рецептом блюда, рассказывая о здоровом питании и фитнесе, благодаря которым она остается в форме.

Дженнифер Энистон находится в отличной форме

Говоря с шоу Today о своем сотрудничестве с фитнес-компанией Pvolve, она подробно рассказала о своем меню.

"Я не фанат салата романо, я люблю грибы. Я люблю ростки. Я люблю немного помидоров. нарезанный пармезан, пекорино, сыр фета, или все вместе!", — сказала актриса.

Она дополняет свой салат миндалем или семенами подсолнечника, и нарезанным яйцом или яйцом-пашот, который является источником белка.

Что касается заправки, то это зависит от дня недели. Обычно она выбирает масло и уксус или соус винегрет, но если это выходные, она может вместо этого заправить салат соусом ранч.

"Очень сытный салат" от Дженнифер Энистон

Ингредиенты:

грибы

ростки

помидор

авокадо

оливки

сыр (на выбор нарезанный пармезан, пекорино, фета или все три)

миндаль

семена подсолнечника

вареное яйцо, или яйцо пашот;

заправка (на выбор масло и уксус, винегрет или ранч)

Все выложить на тарелку, смешать и заправить. Салат от Дженнифер готов.

Любовь Энистон к салатам была впервые задокументирована в интервью ее бывшей коллеги по фильму "Друзья" Кортни Кокс газете Los Angeles Times в 2010 году.

Кокс объяснила, что они ели один и тот же салат Кобб, приготовленный Энистон, каждый день в течение 10 лет, когда снимались в популярном шоу NBC. Когда прошлым летом всплыло интервью, тайна, связанная с ингредиентами салата, взорвала соцсети.

Салат Энистон стал вирусным на TikTok после того, как кулинарный блогер по имени Ханна заявила, что у нее есть рецепт. Однако позже актриса опровергла слухи.

"Это неправда, не мой салат. Я не знаю, откуда это взялось. Выглядит хорошо, но это не мое", — сказала она в начале этого года ведущей Capital FM Сиане Уэлби.

В салат Ханны входили красный лук, огурец, фисташки, свежая петрушка, мята и банка нута.

Энистон объяснила в своем последнем интервью Today, что она заботилась о своем здоровье с раннего возраста.

Она старалась правильно питаться, пить достаточно воды, подольше спать, медитировать и тренироваться.

Тренировки Дженнифер Энистон

Энистон призналась, что раньше отдавала предпочтение, "изнурительным и болезненным" тренировкам, однако в 2021 году она отказалась от принципа "нет боли, нет результата".

Напомним, ранее актриса рассказала о том, как поняла ценность сна и то, как он важен для сохранения молодости.