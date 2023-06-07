Эллиот Пейдж рассказал, как ходил на двойные свидания вместе с Леонардо ДиКаприо

Актер Эллиот Пейдж, который ранее носил имя Эллен Пейдж, опубликовал мемуары Pageboy, в который откровенно рассказал о своей жизни.

Актер Эллиот Пейдж, ранее носивший имя Эллен Пейдж, звезда фильмов "Джуно", "Начало" и сериала "Академия Амбрелла", выпустил книгу мемуаров под названием "Пейджбой" (Pageboy), в которых рассказал о сексуальных домогательствах, изнасиловании и двойных свиданиях с Леонардо ДиКаприо. Об этом пишет The Daily Beast.

Новые мемуары Эллиота Пейджа, звезды "Джуно", представляют собой подробное путешествие по жизни актера, которое охватывает все: от его пути в качестве транс-знаменитости до его противоречивых отношений с жестокой мачехой, которая давала ему жестокие прозвища и до сложных романтических отношений.

Мемуары Эллиота Пейджа Фото: Скриншот

У Эллен Пейдж, которая объявила себя трансгендером в 2020 году, был тайный роман в 2014 году с актрисой Кейт Мара.

А в 2007 году у нее был роман с партнершей по фильму "Джуно" 2007 года, Оливией Тирлби.

"Я был ошеломлен, когда увидел Оливию Тирлби. Мы стояли в ее гостиничном номере. Играла Билли Холлидей. Она собиралась начать готовить обед, когда посмотрела прямо на меня и прямо сказала: "Ты меня очень привлекаешь". Это было… мы начали заниматься сексом все время: в ее гостиничном номере, в наших трейлерах на работе, один раз в крошечной отдельной комнате в ресторане", — рассказал актер.

Также Эллиот упомянул о том, как тогда еще ее изнасиловала женщина, член ее команды, которая помогала с поисками квартиры.

А когда Эллен была подростком и начинающей актрисой, ее домогался режиссер, имя которого в мемуарах не называют.

"Его частые сообщения заставляли меня чувствовать себя особенной, как и книги, которые он мне дарил. Он пригласил меня на ужин в Swan on Queen West. Поглаживая мое бедро под столом, он прошептал: "Ты должна сделать ход, я не могу быть первым", — так описан этот эпизод в книге.

Эллиот Пейдж на обложке Time Фото: Time

А весной 2022 года на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе он подвергся нападению на почве трансфобии.

Пейдж пишет, что высокий мужчина, с которым Пейдж встретился глазами, когда направлялся в круглосуточный магазин, начал кричать на него и кричать, что ему нужен пистолет, чтобы "трахнуть его". Актера спасли сотрудники магазина, к которым он обратился за помощью.

Но есть в мемуарах и приятные воспоминания. Эллиот описывает, как во время съемок фильма "Начало" они сдружились с Леонардо ДиКаприо и вместе ходили на свидания.

"Во время съемок "Начала" к Леонардо приехал друг, и у нас была прекрасная связь. Питер тепло относился ко всем, глаза сияли заботой. Когда я увидел Лео в следующий раз, я сказал ему, что мне нравится его друг, на что он ответил, что я ему тоже нравлюсь. На наше первое свидание мы пошли в Universal Studios с Лео и его мамой. Мы с Питером сидели рядом на аттракционах, наши бедра едва соприкасались", — пишет Пейдж.

Но хоть на съемках "Начала" и царила очень приятная атмосфера, от постоянного напряжения, стресса и ощущения, что она находится не на своем месте, у Пейдж появился опоясывающий лишай. Так что она тогда шутила, что ее выкинут из фильма и возьмут вместо нее Киру Найтли.

Напомним, в 2021 году Эллиот Пейдж появился на обложке журнала Time и стал самым популярным трансгендером в мире.