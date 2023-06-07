Ирина Шейк продемонстрировала стильное платье на лето (фото)

Звезда подиумов подобрала к платью комфортные кроссовки.

37-летняя супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, продемонстрировала стильное платье на лето 2023 года. Звезду подиумов сфотографировали, когда она ходила по делам на Манхэттене, Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

Красавица надела красивое белое облегающее платье Roland Mouret (740 долларов) и причудливые черные кроссовки Martine Rose x Shox Mule MR4 от Nike с акцентной красной подошвой. Шейк дополнила свой образ солнцезащитными очками Balenciaga, черной сумочкой с заклепками и соответствующим шоппером Meisel 93.

"Вне службы я всегда небрежна. Мне нравится чувствовать себя комфортно в течение дня, будь то школьные сборы, рабочие встречи или родительские дела, — сказала недавно Шейк CNN. — Я думаю, что вы можете носить спортивный костюм и при этом оставаться шикарным и стильным".

Напомним, Ирина Шейк позировала в ярком винтажном платье-комбинации Versace с ярко-зеленой кружевной отделкой и сексуальным разрезом до бедер.

Также Фокус писал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочкой.