Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Ирина Шейк продемонстрировала стильное платье на лето (фото)

Ирина Шейк модель, Ирина Шейк фото, Ирина Шейк фигура, Ирина Шейк инста, Ирина Шейк стиль, Ирина Шейк сейчас
Фото: Instagram/irinashayk | Ирина Шейк

Звезда подиумов подобрала к платью комфортные кроссовки.

Related video

37-летняя супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, продемонстрировала стильное платье на лето 2023 года. Звезду подиумов сфотографировали, когда она ходила по делам на Манхэттене, Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

Красавица надела красивое белое облегающее платье Roland Mouret (740 долларов) и причудливые черные кроссовки Martine Rose x Shox Mule MR4 от Nike с акцентной красной подошвой. Шейк дополнила свой образ солнцезащитными очками Balenciaga, черной сумочкой с заклепками и соответствующим шоппером Meisel 93.

"Вне службы я всегда небрежна. Мне нравится чувствовать себя комфортно в течение дня, будь то школьные сборы, рабочие встречи или родительские дела, — сказала недавно Шейк CNN. — Я думаю, что вы можете носить спортивный костюм и при этом оставаться шикарным и стильным".

Напомним, Ирина Шейк позировала в ярком винтажном платье-комбинации Versace с ярко-зеленой кружевной отделкой и сексуальным разрезом до бедер.

Также Фокус писал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочкой.