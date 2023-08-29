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Стиль жизни

Деми Мур продемонстрировала идеальный летний образ (фото)

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Фото: Demi Moore/Instagram | Деми Мур заметили около салона красоты

Звезда отправилась в салон красоты, чтобы немного подстричь волосы.

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60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала идеальный летний образ. Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшую жену Брюса Уиллиса заметили выходящей из парикмахерской в Западном Голливуде. По словам источников, Деми провела несколько часов в салоне красоты, чтобы немного освежить свою прическу. Для выхода в свет она выбрала простой полностью белый ансамбль. Мур надела белую футболку, летние брюки в тон и белые сандали, продемонстрировав свой ярко-красный педикюр.

Свой ансамбль знаменитость дополнила элегантной сумочкой Fendi с коричневым ремешком, часами Apple Watch с белым ремешком и черными солнцезащитными очками.

На кадрах, сделанных папарацци, актриса идет к своему автомобилю, поправляя свои длинные черные волосы.

Напомним, Деми Мур продемонстрировала подтянутую фигуру во время путешествия на роскошной яхте в Греции.

Также Фокус ранее писал, что Деми Мур трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь Румер Уиллис.