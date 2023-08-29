Демі Мур продемонструвала ідеальний літній образ (фото)

Зірка вирушила в салон краси, щоб трохи підстригти волосся.

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60-річна американська акторка Демі Мур продемонструвала ідеальний літній образ. Про це пише Daily Mail.

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Колишню дружину Брюса Вілліса помітили такою, що виходить із перукарні в Західному Голлівуді. За словами джерел, Демі провела кілька годин у салоні краси, щоб трохи освіжити свою зачіску. Для виходу у світ вона вибрала простий повністю білий ансамбль. Мур одягла білу футболку, літні штани в тон і білі сандалі, продемонструвавши свій яскраво-червоний педикюр.

Свій ансамбль знаменитість доповнила елегантною сумочкою Fendi з коричневим ремінцем, годинником Apple Watch з білим ремінцем і чорними сонцезахисними окулярами.

На кадрах, зроблених папараці, акторка йде до свого автомобіля, поправляючи своє довге чорне волосся.

Нагадаємо, Демі Мур продемонструвала підтягнуту фігуру під час подорожі на розкішній яхті в Греції.

Також Фокус раніше писав, що Демі Мур зворушливо привітала з днем народження старшу дочку Румер Вілліс.