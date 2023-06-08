8 июня 2023 года: святого апостола Карпа — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя убираться в доме после заката и уезжать в дальние поездки.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Карпа, который относится к числу 70 апостолов. Он известен тем, что прославлял веру во Христа, обращался к язычникам, поддерживал других верующих. Также он был епископом на острове Крит.
Что нельзя делать 8 июня:
- убираться в доме после заката;
- уезжать в дальние поездки;
- ссориться;
- тратить большие суммы денег.
Народные приметы и поверья:
- много комаров – к потеплению;
- прыгает много кузнечиков — будет тепло, но дождливо;
- громко квакают лягушки — к дождю;
- ночью заморозки – еще 40 дней утра будут холодными.
День ангела празднуют:
Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.
Родились в этот день:
1920 год — Иван Кожедуб, украинский пилот-ас;
1977 год — Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер, автор песен.
Также в этот день:
1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;
1824 год — канадец Ноа Кашинг получает машину для мытья и валяния шерсти;
1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;
1915 год — Казимир Малевич создает свой "Черный квадрат";
1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;
1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;
1949 год — выходит в свет роман Джорджа Оруэлла "1984";
1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются и образуют компанию "PepsiCo".