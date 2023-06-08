8 июня 2023 года: святого апостола Карпа — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя убираться в доме после заката и уезжать в дальние поездки.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Карпа, который относится к числу 70 апостолов. Он известен тем, что прославлял веру во Христа, обращался к язычникам, поддерживал других верующих. Также он был епископом на острове Крит.

Что нельзя делать 8 июня:

убираться в доме после заката;

уезжать в дальние поездки;

ссориться;

тратить большие суммы денег.

Народные приметы и поверья:

много комаров – к потеплению;

прыгает много кузнечиков — будет тепло, но дождливо;

громко квакают лягушки — к дождю;

ночью заморозки – еще 40 дней утра будут холодными.

День ангела празднуют:

Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.

Родились в этот день:

1920 год — Иван Кожедуб, украинский пилот-ас;

1977 год — Канье Уэст, американский рэп-исполнитель, продюсер, автор песен.

Также в этот день:

1668 год — Петр Дорошенко становится гетманом Украины;

1824 год — канадец Ноа Кашинг получает машину для мытья и валяния шерсти;

1869 год — американец Айвз Макгаффни получает патент на пылесос;

1915 год — Казимир Малевич создает свой "Черный квадрат";

1928 год — совершают первый авиационный перелет из США в Австралию;

1947 год — впервые открывают судоходство по всему Днепру;

1949 год — выходит в свет роман Джорджа Оруэлла "1984";

1965 год — американские компании "Фрито-Лей" и "Пепси-Кола" сливаются и образуют компанию "PepsiCo".