8 червня 2023 року: святого апостола Карпа – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прибирати в будинку після заходу сонця та їхати в далекі поїздки.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Карпа, який належить до 70 апостолів. Він відомий тим, що прославляв віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян. Також він був єпископом на острові Крит.
Чого не можна робити 8 червня:
- прибирати в будинку після заходу сонця;
- їхати в далекі поїздки;
- сваритися;
- витрачати великі суми грошей.
Народні прикмети та повір'я:
- багато комарів — до потепління;
- стрибає багато коників — буде тепло, але волого;
- голосно квакають жаби — до дощу;
- вночі заморозки — ще 40 днів ранки будуть холодними.
День ангела святкують:
Олександр, Алфей, Георгій (Єгор, Юрій), Олена, Іван, Карпо, Макар.
Народилися цього дня:
1920 — Іван Кожедуб, український пілот-ас;
1977 — Каньє Вест, американський репвиконавець, продюсер, автор пісень.
Також у цей день:
1668 — Петро Дорошенко стає гетьманом України;
1824 — канадець Ноа Кашинг отримує патент машину для миття й валяння вовни;
1869 — американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;
1915 — Казимир Малевич створює свій "Чорний квадрат";
1928 — здійснюють перший авіаційний переліт зі США в Австралію;
1947 — вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;
1949 — виходить у світ роман Джорджа Орвелла "1984";
1965 — американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" зливаються й утворюють компанію "PepsiCo".