Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид поужинали в одном ресторане (фото)

О предполагаемом романе между голивудским актером и моделью стало известно осенью 2022 года.

Леонардо Ди Каприо был сфотографирован около шикарного лондонского ресторана, всего за несколько минут до того, как Джиджи Хадид вошла в то же заведение. Об этом пишет PageSix.

48-летний оскароносный актер для семейного ужина со своим отцом Джорджем Ди Каприо и мачехой Пегги Энн Фаррар выбрал ресторан China Tang.

Леонардо Ди Каприо с отцом и мачехой

Неясно, действительно ли звезда "Титаника" и его близкие провели время с американской моделью, поскольку бывшая пара вышла из заведения по отдельности с разницей в несколько часов.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

По информации таблоида, 28-летняя Джиджи Хадид и Ди Каприо остановились в Лондоне в пятизвездочном отеле Chiltern Firehouse. Они покинули роскошный отель с разницей в 30 минут, прежде чем направились в ресторан.

Хадид для выхода выбрала длинное черное пальто, которое сочетала с черным свитером и черными брюками. Она дополнила образ темными овальными очками и черными туфлями, а свои светлые локоны собрала в небрежный пучок.

Леонардо выбрал свой стандартный ансамбль: черные джинсы, белые кроссовки, черный бомбер, бейсболку и защитную маску.

О предполагаемом романе между звездами стало известно осенью 2022 года. После этого их несколько раз замечали на свиданиях, однако официально они не подтверждали это.

"Джиджи и Лео все еще тусуются и разговаривают, когда им это выходит", — рассказывал источник. "Они оба наслаждаются компанией друг друга и весело проводят время вместе, когда это позволяет их напряженный график".

Напомним, Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий на фоне слухов об отношениях с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили вечеринку Met Gala 2023.