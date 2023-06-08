Брэдли Купера заметили на прогулке с таинственной девушкой (фото)

Голливудский актер во время прогулки по Нью-Йорку продемонстрировал стильный спортивный аутфит.

Американский актер и режиссер Брэдли Купер был замечен на прогулке в Нью-Йорке с загадочной девушкой. Об этом пишет Daily Mail.

Девятикратный номинант на премию "Оскар" покинул свой таунхаус в Вест-Виллидж стоимостью 13 миллионов долларов, надев пару кроссовок Nike Air Force 1 Highs (500 долларов). Черные высокие кроссовки были первоначально разработаны в 2017 году Риккардо Тиши, который дружит с бывшей возлюбленной Купера, российской моделью Ириной Шейк.

48-летний актер надел двухцветную куртку с капюшоном Colmar и темно-синие брюки. Также он дополнил спортивный образ сумкой с надписью: "Книготорговцы парижских набережных".

Во время прогулки по Манхэттену к Куперу присоединилась загадочная брюнетка, одетая во все черное.

Напомним, в прошлом месяце Купер продал дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами на Венис-Бич за 3,13 миллиона долларов. Звезда "Мальчишника в Вегасе" купил этот дом в 2004 году за 1,19 миллиона долларов. Продать дороже недвижимость получилось благодаря редизайну интерьера Сантильяном де Шаналей.

Также Фокус писал, что Ирина Шейк и Брэдли Купер были замечены на прогулке с дочкой.