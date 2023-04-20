Брэдли Купер выставил на продажу роскошное бунгало на пляже в Лос-Анджелесе (фото)

Бунгало стало первой недвижимостью, которое Купер купил еще в начале своей карьеры 19 лет назад.

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Американский актер и режиссер Брэдли Купер выставил на продажу свою роскошную виллу в Венис-Бич (Лос-Анджелес) и хочет получить за нее 2,4 млн долларов, что в два раза больше той цены, которую он заплатил за дом в 2004 году, пишет The New York Post.

Бунгало площадью 146 квадратных метров с двумя спальнями и двумя ванными комнатами актер купил в начале своей карьеры, и оно стало его первой недвижимостью.

Дом – настоящий рай для тех, кто любит солнце и зелень. Над интерьером в свое время работал дизайнер Сантильян де Шаналей. При проектировании внутренних пространств особое внимание уделялось тому, чтобы вся атмосфера отражала близость природы: огромные окна и стеклянные двери окружают комнаты, создавая ощущение пребывания на открытом воздухе. В помещении есть большая комната с обеденной зоной, кухня с большой бетонной барной стойкой для завтрака и гостиная зона с камином. Там же находится пристройка, которую можно использовать в качестве комнаты для офиса, домашнего спортзала или дополнительной жилой площади.

Французские двери в жилых помещениях ведут в ухоженные сады, обеспечивая легкое проживание внутри и снаружи.

"Сад настолько приватный, что больше похож на гостиную под открытым небом", – отмечается в объявлении.

По словам владелицы риэлторской компании Compass Дайаны Браун, бунгало расположено в идеальном месте для тех, кто любит калифорнийский пляжный образ жизни.

"Дом может похвастаться заманчивыми удобствами, такими как место для костра, джакузи и жилое пространство на открытом воздухе", – отметила она. Океанский пляж находится недалеко от него. Кстати, это место может быть знакомо любителям кино: в бунгало снимались некоторые сцены фильма "Звезда родилась".

Это жилье – не последнее у Купера. Он владеет двумя домами в Pacific Palisades, одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса. Первый он купил за 4,8 млн долларов в 2021 году, а второй – в 2009 году за 4,7 млн долларов. У него также есть таунхаус в Нью-Йорке, купленный в 2020 году за 13,5 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью Леей, матерью которой является Ирина Шейк.