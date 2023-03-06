Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью (фото)
Звездный отец выбрал образ в похожих с дочерью оттенках.
48-летний голливудский актер Брэдли Купер был замечен на прогулке с 5-летней дочерью. Об этом пишет Daily Mail.
Возлюбленный Ирины Шейк держался за руку со своей дочерью Леей, когда они наслаждались весенней прогулкой по Нью-Йорку.
Для выхода в свет американский актер выбрал серые брюки, темно-зеленый пиджак и кроссовки. К образу он добавил солнцезащитные очки, шапку и черный рюкзак.
Между тем, дочь звездной пары была одета в курточку цвета хаки, светло-зеленые брюки и черно-белую шапочку. Свой образ 5-летняя Лея разбавила шарфом в клеточку.
Брэдли Купер и Ирина Шейк встречались с 2015 года до расставания четыре года спустя в 2019. Однако звездный дуэт часто замечали вместе во время прогулок с Леей, поскольку они поддерживали отношения из-за общего ребенка.
Осенью 2022 года стало известно, что модель и актер решили восстановить свои романтические отношения и даже задумались о рождении еще одного ребенка. Впрочем, официально свой новый семейный статус знаменитости не комментировали.
Напомним, Брэдли Купер залюбовал Сеть трогательным жестом во время прогулки с единственной дочерью.
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