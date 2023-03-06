Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью (фото)

Звездный отец выбрал образ в похожих с дочерью оттенках.

Related video

48-летний голливудский актер Брэдли Купер был замечен на прогулке с 5-летней дочерью. Об этом пишет Daily Mail.

Возлюбленный Ирины Шейк держался за руку со своей дочерью Леей, когда они наслаждались весенней прогулкой по Нью-Йорку.

Для выхода в свет американский актер выбрал серые брюки, темно-зеленый пиджак и кроссовки. К образу он добавил солнцезащитные очки, шапку и черный рюкзак.

Между тем, дочь звездной пары была одета в курточку цвета хаки, светло-зеленые брюки и черно-белую шапочку. Свой образ 5-летняя Лея разбавила шарфом в клеточку.

Брэдли Купер и Ирина Шейк встречались с 2015 года до расставания четыре года спустя в 2019. Однако звездный дуэт часто замечали вместе во время прогулок с Леей, поскольку они поддерживали отношения из-за общего ребенка.

[ + – ] Брэдли Купер с дочерью

Осенью 2022 года стало известно, что модель и актер решили восстановить свои романтические отношения и даже задумались о рождении еще одного ребенка. Впрочем, официально свой новый семейный статус знаменитости не комментировали.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Напомним, Брэдли Купер залюбовал Сеть трогательным жестом во время прогулки с единственной дочерью.

Также Фокус писал о прогулке Ирины Шейк и Брэдли Купера с дочерью Леей.