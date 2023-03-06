Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою (фото)

Зірковий батько обрав образ у схожих з донькою відтінках.

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48-річного голлівудського актора Бредлі Купера помітили на прогулянці з 5-річною донькою. Про це пише Daily Mail.

Коханий Ірини Шейк тримався за руку зі своєю дочкою Леєю, коли вони насолоджувалися весняною прогулянкою Нью-Йорком.

Для виходу у світ американський актор обрав сірі штани, темно-зелений піджак та кросівки. До образу він додав сонцезахисні окуляри, шапку та чорний рюкзак.

Тим часом донька зіркової пари була одягнута в курточку кольору хакі, світло-зелені штани та чорно-білу шапочку. Свій образ 5-річна Лея розбавила шарфом у клітинку.

Бредлі Купер та Ірина Шейк зустрічалися з 2015 року до розставання через чотири роки в 2019. Однак зірковий дует часто помічали разом під час прогулянок з Леєю, оскільки вони підтримували стосунки через спільну дитину.

[ + – ] Бредлі Купер з донькою

Восени 2022 стало відомо, що модель та актор вирішили відновити свої романтичні стосунки та навіть задумалися про народження ще однієї дитини. Втім, офіційно свій новий сімейний статус знаменитості не коментували.

[ + – ] Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бредлі Купер замилував мережу зворушливим жестом під час прогулянки з єдиною донькою.

Також Фокус писав про прогулянку Ірини Шейк та Бредлі Купера з донькою Леєю.