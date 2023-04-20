Бредлі Купер виставив на продаж розкішне бунгало на пляжі в Лос-Анджелесі (фото)

Бунгало стало першою нерухомістю, яку Купер купив ще на початку своєї кар'єри 19 років тому.

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Американський актор і режисер Бредлі Купер виставив на продаж свою розкішну віллу у Веніс-Біч (Лос-Анджелес) і хоче отримати за неї 2,4 млн доларів, що вдвічі більше за ту ціну, яку він заплатив за будинок у 2004 році, пише The New York Post.

Бунгало площею 146 квадратних метрів із двома спальнями та двома ванними кімнатами актор купив на початку своєї кар'єри, і воно стало його першою нерухомістю.

Будинок – справжній рай для тих, хто любить сонце та зелень. Над інтер'єром свого часу працював дизайнер Сантільян де Шаналей. При проектуванні внутрішніх просторів особлива увага приділялася тому, щоб уся атмосфера відбивала близькість природи: величезні вікна та скляні двері оточують кімнати, створюючи відчуття перебування на свіжому повітрі. У приміщенні є велика кімната з обідньою зоною, кухня з великою бетонною барною стійкою для сніданку та вітальня з каміном. Там же розташована прибудова, яку можна використовувати як кімнату для офісу, домашнього спортзалу або додаткової житлової площі.

Французькі двері в житлових приміщеннях ведуть до доглянутих садів, забезпечуючи легке проживання всередині та зовні.

"Сад настільки приватний, що більше схожий на вітальню просто неба", — наголошується в оголошенні.

За словами власниці рієлторської компанії Compass Даяни Браун, бунгало розташоване в ідеальному місці для тих, хто любить каліфорнійський пляжний спосіб життя.

"Будинок може похвалитися привабливими зручностями, такими як місце для багаття, джакузі та житловий простір на відкритому повітрі", – зазначила вона. Океанський пляж розташований недалеко від нього. До речі, це місце може бути знайоме любителям кіно, бо у бунгало знімалися деякі сцени фільму "Зірка народилася".

Це житло – не останнє у Купера. Він володіє двома будинками в Pacific Palisades, одному з найелітніших районів Лос-Анджелеса. Перший він купив за 4,8 млн доларів у 2021 році, а другий – у 2009-му за 4,7 млн доларів. Він також має таунхаус у Нью-Йорку, придбаний у 2020 році за 13,5 млн доларів.

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купера помітили на прогулянці з дочкою Леєю, матір'ю якої є Ірина Шейк.