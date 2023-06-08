Том Бачик показал идеальный маникюр на июнь-июль 2023 (фото)
Американский мастер наследует тренд на "Русалочку".
Известный голливудский нейл-мастер Том Бачик показал идеальный маникюр на июнь-июль 2023 года. Снимками своей новой работы Бачик делится с подписчиками в Instagram.
Для актрисы Хейли Стайнфильд мастер сделал летний маникюр в стиле фильма "Русалочка" (Mermaidcore). Знаменитость выбрала однотонное покрытие с нежно-мятным оттенком. Формой ногтей послужил "миндаль".
"Маникюр Русалочки", — подписал свою свежую работу Том Бачик, к которому часто обращаются Дженнифер Лопес, Никола Пельтц и другие звезды Голливуда.
Легкий оттенок станет отличным решением для летнего маникюра 2023 тем, кто хочет отдохнуть от ярких или темных покрытий.
"Нравится этот цвет 😍", "Как всегда роскошно ❤️❤️❤️", "Это идеальное сочетание простоты и завораживающей красоты!" — комментируют публикацию фолловеры американского нейл-мастера.
Клиентами Тома Бачика становятся суперзвезды, среди которых Селена Гомес, Оливия Родриго и т.д. А мастер часто показывает свои работы в соцсетях, чем задает тренды на модные покрытия.
Напомним, как отрастить красивые ногти менее чем за неделю.
Также Фокус писал о варианте летнего яркого маникюра 2023 от Хейли Бибер.