Том Бачик показал идеальный маникюр на июнь-июль 2023 (фото)

Американский мастер наследует тренд на "Русалочку".

Известный голливудский нейл-мастер Том Бачик показал идеальный маникюр на июнь-июль 2023 года. Снимками своей новой работы Бачик делится с подписчиками в Instagram.

Для актрисы Хейли Стайнфильд мастер сделал летний маникюр в стиле фильма "Русалочка" (Mermaidcore). Знаменитость выбрала однотонное покрытие с нежно-мятным оттенком. Формой ногтей послужил "миндаль".

"Маникюр Русалочки", — подписал свою свежую работу Том Бачик, к которому часто обращаются Дженнифер Лопес, Никола Пельтц и другие звезды Голливуда.

Легкий оттенок станет отличным решением для летнего маникюра 2023 тем, кто хочет отдохнуть от ярких или темных покрытий.

Новая работа Тома Бачика

"Нравится этот цвет 😍", "Как всегда роскошно ❤️❤️❤️", "Это идеальное сочетание простоты и завораживающей красоты!" — комментируют публикацию фолловеры американского нейл-мастера.

Клиентами Тома Бачика становятся суперзвезды, среди которых Селена Гомес, Оливия Родриго и т.д. А мастер часто показывает свои работы в соцсетях, чем задает тренды на модные покрытия.

Напомним, как отрастить красивые ногти менее чем за неделю.

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