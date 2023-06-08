Звезда сериала "Уэнздей" Перси Хайнс Уайт прокомментировал обвинения в изнасилованиях

По словам актера, его семья и близкие подверглись преследованиям и шквалу хейта.

21-летний американский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавьера Торпа в сериале Netflix "Уэнздей" в социальных сетях впервые прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах, которые начали распространяться в январе этого года.

Тогда сразу несколько девушек выдвинули обвинения против него. Все началось в Twitter, где одна девушка рассказала о том, как училась с актером в одной школе, и что происходило на школьных вечеринках. После этого в соцсети по хештегу #cancelpercy несколько других пользовательниц Сети рассказали о своем опыте. Они утверждали, что Перси добивался и насиловал девушек, отправлял знакомым фотографии своего полового органа, а также делал другие непристойные вещи

В сторис Instagram Перси написал, что ему "нужно кое-что прояснить".

"Ранее в этом году кто-то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации обо мне в Интернете. Из-за этого мою семью преследовали, а моим друзьям угрожали смертью. Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, и примеры того, как я играю роль, были представлены как вызывающие ненависть. Мою подругу Джейн ложно изображали жертвой, и ее попытки исправить ситуацию были проигнорированы. Она дала мне разрешение включить ее в это сообщение", – пишет он. Актер утверждает, что все слухи – ложь:

"Я не могу принять, что меня изображают как человека фанатичного или преступно пренебрегающего безопасностью людей. Это такие безосновательные, вредные утверждения, которые могут вызвать недоверие по отношению к жертвам".

Перси Хайнс Уайт с коллегами по сериалу Дженной Ортегой и Хантером Дуэном Фото: Percy Hynes White/Instagram

Свое заявление он закончил словами благодарности:

"Очень грустно осознавать, что эта дезинформация расстроила людей. Я очень благодарен всем, кто поддержал меня и помог поделиться фактами. Преследование моей семьи, друзей и коллег должно прекратиться, пожалуйста. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать это".

Ранее Фокус писал, что Netflix официально анонсировал второй сезон сериала "Уэнздей".