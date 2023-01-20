Звезду сериала "Уэнсдей" Перси Хайнса Уайта обвиняют в изнасиловании

Девушки обвиняют звезду сериала "Уэнсдей" в сексуальном насилии.

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Несколько девушек в Twitter заявили, что в старшей школе Перси Хайнс Уайт добивался и насиловал девушек, отправлял знакомым фотографии своего полового органа, а также делал другие непристойные вещи. Об этом пишет издание Distractify.

Отмечается, что обвинения против Уайта поступили от нескольких девушек, утверждающих, что знали его, когда он ходил в школу в Торонто, и заявляют, что актеру было от 17 до 20 лет, когда произошли эти инциденты.

Обвинения начались, когда пользователь Twitter @milkievich опубликовала текст, в котором утверждала, что Уайт и его друзья часто устраивали вечеринки с целью использовать женщин в собственных интересах.

Девушка утверждала, что они "приглашали женщин, которые, по их мнению, были привлекательны, чтобы напоить их до опьянения, чтобы заниматься с ними сексом".

Также она заявила, что актер "напал" на нее, когда она была в состоянии алкогольного опьянения на одной из этих вечеринок и добавила, что он "обвиняется в изнасиловании". Она не предоставила никаких доказательств в этих обвинениях. Девушка также утверждала, что он делал это и с другими девушками.

После того, как пользователь опубликовала эти обвинения, другие начали рассказывать собственные истории.

"Мне больно видеть этого мужчину в глазах публики, которым восхищаются сотни тысяч молодых девушек", — написала одна из пользовательниц в Twitter. Она добавила: "Он позволил меня изнасиловать в своем подвале, и когда он позвонил мне по этому поводу, он больше всего волновался о полиции, а не о том, я в порядке. Затем он продолжал разрешать насильнику жить у своей матери".

Напомним, Netflix официально анонсировал второй сезон сериала "Уэнсдей".

Также Фокус писал, что актеру Кевину Спейси предъявлено 12 обвинений в сексуальных домогательствах.