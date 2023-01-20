Зірку серіалу "Венздей" Персі Гайнса Вайта звинувачують у зґвалтуванні

Дівчата звинувачують зірку серіалу "Венздей" у сексуальному насильстві.

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Декілька дівчат у Twitter заявили, що у старшій школі Персі Гайнс Вайт домагався і ґвалтував дівчат, відправляв знайомим фото свого статевого органу, а також робив інші непристойні речі. Про це пише видання Distractify.

Зазначається, що звинувачення проти Вайта надійшли від кількох дівчат, які стверджують, що знали його, коли він ходив до школи в Торонто, і заявляють, що акторові було від 17 до 20 років, коли сталися ці інциденти.

Звинувачення почалися, коли користувачка Twitter @milkievich опублікувала текст, в якому стверджувала, що Вайт і його друзі часто влаштовували вечірки з метою використання жінок у власних інтересах.

Дівчина стверджувала, що вони "запрошували жінок, які, на їхню думку, були привабливими, щоб напоїти їх до сп'яніння, аби займатися сексом".

Також вона заявила, що актор "напав" на неї, коли вона була в стані алкогольного сп'яніння на одній з цих вечірок і додала, що він "звинувачується у зґвалтуванні". Вона не надала жодних доказів у цих звинуваченнях. Дівчина також стверджувала, що він робив це з іншими дівчатами.

Після того, як користувачка опублікувала ці звинувачення, інші почали розповідати про власні історії.

"Мені боляче бачити цього чоловіка в очах публіки, яким захоплюються сотні тисяч молодих дівчат", — написала одна з користувачів у Twitter. Вона додала: "Він дозволив мене зґвалтувати у своєму підвалі, і коли він подзвонив мені з цього приводу, він найбільше хвилювався про поліцію, а не про те, чи я в порядку. Потім він продовжував дозволяти ґвалтівникові жити у своєї матері".

Нагадаємо, Netflix офіційно анонсував другий сезон серіалу "Венздей".

Також Фокус писав, що акторові Кевіну Спейсі пред'явлено 12 звинувачень у сексуальних домаганнях.