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9 июня 2023 года: Феодоры Александрийской— что сегодня нельзя делать?

Святая Феодора Александрийская

Сегодня нельзя носить монеты в карманах и ругаться с родными.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Она жила примерно в III-IV веке, во времена гонений за христианами. Феодору бросили в тюрьму из-за того, что она была не замужем из-за своей веры в Христа.

Что нельзя делать 9 июня:

  • носить монеты в карманах;
  • ругаться с родными;
  • вносить мусор из дома;
  • сидеть на углу стола.

Народные приметы и поверья:

  • утром обильная роса — к солнечному дню;
  • грачи пасутся в траве — ждите дождя;
  • ясная погода, но появились черви – ждите грозы.

День ангела празднуют:

Иван, Федор.

Родились в этот день:

  • 1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" и др. премий.
  • 1981 — Натали Портман (урожд. Натали Хершлаг), израильско-американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и др. наград.

Также в этот день:

  • 1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;
  • 1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;
  • 1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;
  • 2009 год — украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).