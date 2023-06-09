9 июня 2023 года: Феодоры Александрийской— что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя носить монеты в карманах и ругаться с родными.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Она жила примерно в III-IV веке, во времена гонений за христианами. Феодору бросили в тюрьму из-за того, что она была не замужем из-за своей веры в Христа.

Что нельзя делать 9 июня:

носить монеты в карманах;

ругаться с родными;

вносить мусор из дома;

сидеть на углу стола.

Народные приметы и поверья:

утром обильная роса — к солнечному дню;

грачи пасутся в траве — ждите дождя;

ясная погода, но появились черви – ждите грозы.

День ангела празднуют:

Иван, Федор.

Родились в этот день:

1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" и др. премий.

1981 — Натали Портман (урожд. Натали Хершлаг), израильско-американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и др. наград.

Также в этот день: