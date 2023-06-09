Стиль жизни
9 июня 2023 года: Феодоры Александрийской— что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя носить монеты в карманах и ругаться с родными.
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Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Она жила примерно в III-IV веке, во времена гонений за христианами. Феодору бросили в тюрьму из-за того, что она была не замужем из-за своей веры в Христа.
Что нельзя делать 9 июня:
- носить монеты в карманах;
- ругаться с родными;
- вносить мусор из дома;
- сидеть на углу стола.
Народные приметы и поверья:
- утром обильная роса — к солнечному дню;
- грачи пасутся в траве — ждите дождя;
- ясная погода, но появились черви – ждите грозы.
День ангела празднуют:
Иван, Федор.
Родились в этот день:
- 1963 — Джонни Депп, американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" и др. премий.
- 1981 — Натали Портман (урожд. Натали Хершлаг), израильско-американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и др. наград.
Также в этот день:
- 1786 год — в Нью-Йорке впервые поступает в продажу мороженое;
- 1934 год — на экранах впервые появляется герой мультфильмов утенок Дональд Дак;
- 1988 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе устанавливает мировой рекорд — 6,05 м;
- 2009 год — украинская премьера и кинотетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).