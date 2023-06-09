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9 червня 2023 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити?

Свята Феодора Олександрійська
Свята Феодора Олександрійська

Сьогодні не можна носити монети в кишенях та лаятися з рідними.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодори Олександрійської. Вона жила приблизно в III-IV столітті, за часів гонінь за християнами. Феодору кинули до в'язниці через те, що вона була незаміжня через свою віру в Христа.

Що не можна робити 9 червня:

  • носити монети у кишенях;
  • лаятися з рідними;
  • виносити сміття з дому;
  • сидіти на розі столу.

Народні прикмети та повір'я:

  • вранці рясна роса — до сонячного дня;
  • граки пасуться у траві — чекайте дощу;
  • ясна погода, але з'явилися черв'яки – чекайте на грози.

День ангела святкують:

Іван, Федір.

Народилися цього дня:

  • 1963 рік — Джонні Депп, американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист, лауреат "Золотого глобуса" та ін премій.
  • 1981 рік — Наталі Портман (урод. Наталі Хершлаг ), ізраїльсько-американська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та ін. нагород.

Також у цей день:

  • 1786 рік — у Нью-Йорку вперше надходить у продаж морозиво;
  • 1934 рік — на екранах вперше з'являється герой мультфільмів каченя Дональд Дак;
  • 1988 рік — стрибун з жердиною Сергій Бубка в Братиславі встановлює світовий рекорд — 6,05 м;
  • 2009 рік — українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак).