72-летний актер Билл Мюррей встречается с известной певицей

Звезда "Дня сурка" и Келис сблизились после трагической смерти ее мужа от рака.

Билл Мюррей, звезда фильмов "Охотники за приведениями", "День сурка", "Трудности перевода" и многих других, снова начал ходить на свидания. Его несколько раз видели в компании 43-летней певицы Келис. Об этом пишет Daily Mail.

72-летнй актер сходил на шоу Келис в Лондоне. А друг пары заявил, что они начали встречаться в США, о чем говорили их общие друзья.

"Они явно поладили. Их обоих видели в одном и том же отеле, и он несколько раз смотрел ее выступление", — отметил инсайдер.

Не исключено, что 72-летнего актера и 43-летнюю певицу сблизило общее горе: они оба недавно потеряли близких людей.

Муж Келис, Майкл Мор, скончался в прошлом году от рака желудка в 37 лет. Пара поженилась в 2014 году. Они воспитывали двоих общих детей и жили на отдаленной ферме в Темекуле, штат Калифорния, за пределами Лос-Анджелеса с января 2020 года.

Келис прославилась в начале 2000-х, выпустив хиты Milkshake и Trick Me.

Выступление Келис

Билл Мюррей был женат дважды. С первой женой, Маргарет Келли, в браке с которой у него родилось двое сыновей, Мюррей развелся в 1996 году.

Он оставил Маргарет ради новых отношений с Дженнифер Батлер. У пары родились четверо сыновей. Однако в 2008 году Батлер подала на развод с актером, заявив, что него проблемы с наркотиками и обвинив его в домашнем насилии. Но пара продолжала общаться вплоть до скоропостижной смерти Батлер в 2021 году.

"Что бы ни свело их вместе, и как бы маловероятно это ни казалось, они оба одиноки и весело проводят время, несмотря на довольно большую разницу в возрасте", — заявил инсайдер.

Сейчас Билл Мюррей находится в Лондоне, где снимается в продолжении фильма "Охотники за привидениями".

Келис и Билл Мюррей

Напомним, ранее стало известно, что 83-летний актер Аль Пачино скоро станет отцом. Он встречается с Нур Альфаллах, богатой наследницей, у которой ранее были отношения с Миком Джаггером и Клинтом Иствудом. Избранница актера младше его на 53 года.

А недавно еще один ветеран Голливуда, Роберт Де Ниро, стал отцом. Седьмого ребенка актера родила Тиффани Чен, тренер, с которой он познакомился на съемках фильма "Стажер".

С Тиффани Де Ниро начал встречаться несколько лет назад, когда подал на развод со своей женой Грейс Хайтаэур. Та слишком много тратила, покупая бриллианты и дорогую одежду.