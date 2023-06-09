Принц Гарри предупреждал отца о варианте подарка Лилибет Диане

Герцог попросил Чарльза III быть менее экстравагантным.

Принц Гарри "предупредил" короля Чарльза II о том, что он может подарить принцессе Лилибет на ее второй день рождения. Об этом пишет ОК! Magazine.

Сообщается, что герцог Сассекский сказал своему отцу, что его запланированный подарок — "сделанный по заказу домик" — был слишком "экстравагантным".

"Он хочет дать Лилибет то, что она будет использовать и что будет ей принадлежать, – рассказал источник изданию. – Она запомнит это навсегда – это будет самый большой сюрприз".

Но 38-летний Гарри, который сейчас находится в центре масштабного судебного процесса против Mirror Group Newspapers, отказался.

Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

"Гарри просил Чарльза быть менее экстравагантным", — утверждал источник. Впрочем, монарх решил подарить внучке копию домика Елизаветы II.

Домик Елизаветы II Фото: Getty Images

Однако чего она не получила на второй день рождения, так это публичных поздравлений в социальных сетях от королевской семьи, которые она получила на свой первый день рождения летом 2022 года.

Королевский источник утверждал, что король Чарльз ІІІ, королева Камилла не будут делиться официальными пожеланиями на день рождения маленькой Лилибет в Сети, поскольку они "не отмечают дни рождения неработающих членов семьи".

"Они, конечно, поздравляют Лилибет с днем рождения, но ни на каких каналах ничего не будет опубликовано", — сообщил ранее источник.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Напомним, из-за провала подкаста Меган Маркл в Spotify уволили около 200 работников.

Также Фокус писал об особом подарке короля Чарльза ІІІ внучке Лилибет.