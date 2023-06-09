Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо провели второй вечер подряд вместе (фото)

Компанию звездной паре составили родители Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид провели второй вечер подряд вместе. Пару заметили в отеле Chiltern Firehouse в Лондоне. Кроме того, вместе с ними были отец и мачеха голивудского актера. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя супермодель и 48-летний оскароносный актер накануне поужинали с родителями Лео в China Tang. Роман пары, как сообщается, сошел на нет в феврале, но, несмотря на очевидный конец их короткой интрижки, их несколько раз видели в мае, а недавно они снова стали появляться вместе.

Звезда "Титаника" прибыл в отель вслед за своим отцом Джорджем и мачехой Пегги Фаррар. Он надел темно-синие джинсы, простую черную куртку и белые кроссовки, дополнив образ черной бейсболкой и тканевой маской.

Его отец был в черном бархатном блейзере с узором, белой рубашке, черных брюках и блестящих черных классических туфлях. Мачеха Лео выглядела прекрасно в свободных белых брюках под кремовым цветочным платьем. Она обернула шаль вокруг плеч и добавила блеска образу золотыми туфлями. Пегги, исповедующая религию сикхов, носила белый тюрбан, чтобы скрыть волосы, и добавила ожерелье из золотых бусин.

Между тем, Джиджи приехала в тот же отель через несколько минут после Ди Каприо и его близких. Модель надела рваные синие джинсы, бирюзовый кардиган и длинное черное пальто. Стильный аутфит звезда подиумов дополнила лакированными лоферами, маленькой черной сумочкой и солнцезащитными очкам Ray-Ban.

Напомним, Джиджи Хадид дала забавный совет по поводу свиданий на фоне слухов об отношениях с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал, что Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид посетили вечеринку Met Gala 2023.