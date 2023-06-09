Алессандра Амбросио поделилась трогательным видео с 14-летней дочерью

Девочка выглядит как мини-копия своей звездной мамы.

42-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным видео с 14-летней дочкой Аней. Ролик бывшая модель Victoria's Secret опубликовала по случаю окончания восьмого класса и перехода в старшую школу.

Первый кадр на видео — фотография, на которой Амбросио изображена с Аней (полное имя Аня Луиза Амбросио Мазур). Модель надела кардиган цвета хаки и бежевые джинсы, а подросток была в белом платье и склонила голову на плечо матери.

В подписи к публикации звезда подиумов сообщила подписчикам, что Аня закончила восьмой класс и пошла в старшую школу.

"И в мгновение ока… она в старшей школе!!! Горжусь тобой, моя малышка", — написала Алессандра.

Аню и 10-летнего сына Ноя Феникса модель воспитывает со своим бывшим возлюбленным Джейми Мазуром, с которым она рассталась в 2018 году после десяти лет брака.

Напомним, недавно Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур.

Также Фокус писал, что Алессандра Амбросио в вязанном крючком мини-платье посетила карнавал в Бразилии.