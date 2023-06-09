Линдси Лохан призналась, как рассказала мужу о беременности
Звезда экрана ожидает рождения первенца.
36-летняя американская актриса Линдси Лохан призналась, как она рассказала мужу о своей беременности. Об этом пишет Allure.
Сказав своей маме Дине Лохан о мысли, что она беременна, звезда "Дрянных девочок" вернулась в Дубай и сделала тест, который оказался положительным.
"Это было так неинтересно", — сказала она журналистам издания.
"Я зашла в комнату, бросила тест. Я говорю: "Угадай, что?" Он говорит: "Мы?"
Лохан была беременна почти шесть недель и сказала изданию, что очень хочет стать матерью.
"Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что это за чувство и как это быть просто мамой", — сказала звезда экрана.
Актриса "Ловушки для родителей" не раскрыла свой срок родов, но она рассказала журналу, что в последние недели она стала более эмоциональной.
"Слезы счастья. Вот какая я", — сказала она. "Хотя сейчас это, пожалуй, детские эмоции".
36-летняя Лохан также описала свои чувства как "непревзойденные — в хорошем смысле". Знаменитость в марте 2023 года объявила, что они с 36-летним Бадером Шаммасом ждут первенца.
Напомним, Линдси Лохан и Бадер Шаммас отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Также Фокус писал о фотосессии беременной Линдси Лохан для Allure Magazine.