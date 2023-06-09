Линдси Лохан призналась, как рассказала мужу о беременности

Звезда экрана ожидает рождения первенца.

36-летняя американская актриса Линдси Лохан призналась, как она рассказала мужу о своей беременности. Об этом пишет Allure.

Сказав своей маме Дине Лохан о мысли, что она беременна, звезда "Дрянных девочок" вернулась в Дубай и сделала тест, который оказался положительным.

"Это было так неинтересно", — сказала она журналистам издания.

"Я зашла в комнату, бросила тест. Я говорю: "Угадай, что?" Он говорит: "Мы?"

Лохан была беременна почти шесть недель и сказала изданию, что очень хочет стать матерью.

"Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что это за чувство и как это быть просто мамой", — сказала звезда экрана.

Линдси Лохан Фото: Instagram @lindsaylohan

Актриса "Ловушки для родителей" не раскрыла свой срок родов, но она рассказала журналу, что в последние недели она стала более эмоциональной.

"Слезы счастья. Вот какая я", — сказала она. "Хотя сейчас это, пожалуй, детские эмоции".

36-летняя Лохан также описала свои чувства как "непревзойденные — в хорошем смысле". Знаменитость в марте 2023 года объявила, что они с 36-летним Бадером Шаммасом ждут первенца.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Instagram @lindsaylohan

Напомним, Линдси Лохан и Бадер Шаммас отпраздновали первую годовщину свадьбы.

Также Фокус писал о фотосессии беременной Линдси Лохан для Allure Magazine.