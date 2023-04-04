Беременная Линдси Лохан отметила первую годовщину свадьбы с мужем Бадером Шаммасом

Недавно Линдси Лохан сообщила, что ждет первенца.

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36-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан отпраздновала свою первую годовщину свадьбы с супругом Бадером Шаммасом. Об этом знаменитость написала в публикации в своем Instagram-аккаунте.

"3 апреля 2023 года ❤️ сегодня 1 год ❤️ С годовщиной ☺️", — подписала Лохан фотографию пары. На снимке супруги обнимаются на фоне моря на утесе.

Напомним, прошлым летом стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж. Звезда фильма "Дрянные девчонки" организовала тайную церемонию бракосочетания. В день своего 36-летия, 2 июля 2022, Линдси опубликовала совместные фото с возлюбленным, сообщив о радостном событии. Избранником знаменитости стал арабский бизнесмен Бадер Шамас, с которым они обручились в ноябре 2021.

Точная дата свадьбы не была известна, однако сейчас стало понятно, что пара узаконила свои отношения 3 апреля 2022 года.

Медовый месяц пара провела в Турции.

Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре прошлого года, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце Линдси Лохан объявила о своей первой беременности.