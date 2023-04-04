Вагітна Ліндсі Лохан відсвяткувала першу річницю весілля з чоловіком Бадером Шамасом

Нещодавно Ліндсі Лохан повідомила, що чекає на первістка.

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36-річна американська акторка, модель, співачка та дизайнерка Ліндсі Лохан відсвяткувала свої першу річницю весілля з чоловіком Бадером Шамасом. Про це знаменитість написала у публікації у своєму Instagram-акаунті.

"3 квітня 2023 року ❤️ сьогодні 1 рік ❤️ З річницею ☺️", — підписала Лохан фото пари. На знімку подружжя обіймається на тлі моря на скелі.

Нагадаємо, минулого літа стало відомо, що Ліндсі Лохан вийшла заміж. Зірка фільму "Круті дівчата" організувала таємну церемонію одруження. У день свого 36-річчя, 2 липня 2022 року, Ліндсі опублікувала спільні фото з коханим, повідомивши про радісну подію. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас, з яким вони побралися в листопаді 2021 року.

Точна дата весілля не була відома, проте зараз стало зрозуміло, що пара узаконила свої стосунки 3 квітня 2022 року.

Медовий місяць пара провела в Туреччині.

Як подружжя вони з'явилися на килимовій доріжці в листопаді в минулому році, відвідавши останній фільм за участю Лохан "Незабутнє Різдво" у Нью-Йорку.

Також Фокус писав, що минулого місяця Ліндсі Лохан оголосила про свою першу вагітність.