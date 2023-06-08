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Стиль жизни

Беременная Линдси Лохан снялась для глянца (фото)

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Фото: Allure Magazine | Линдси Лохан

Знаменитость продемонстрировала заметно округленный живот.

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36-летняя американская актриса Линдси Лохан, ожидающая первенца, снялась для глянца. Об этом издание Allure Magazine сообщает в своем Instagram.

Звезда фильма "Чумовая пятница" предстала в ряде стильных образов, среди которых кожаные аутфиты, платье с капюшоном и куртка с акцентными рукавами. Каждый образ подчеркивал округленный живот знаменитости.

Линдси Лохан

"Для многих миллениалов, познакомившихся с 11-летней Лохан в фильме Нэнси Мейерс "Ловушка для родителей", она является лучшей подругой детства, живущей за ширмой. Для тех, кто поклоняется медийным сенсациям 2000-х, Лохан больше напоминает божество, треть некой нечестивой троицы с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс… Ее новая жизнь в Дубае, говорит она, "дает ей простор, чтобы иметь собственное видение того, что ей нужно делать дальше", — отмечают журналисты издания.

Линдси Лохан

Линдси Лохан и 36-летний бизнесмен Бадер Шаммас поженились в 2022 году. Сейчас они ждут рождения первенца, а актриса все активнее возвращается в медийное поле. В 2022 также вышел фильм с ее участием "Влюбиться на Рождество".

Линдси Лохан

Напомним, Линдси Лохан впервые поделилась "беременными" снимками.

Также Фокус писал о бейби шауере в семье Линдси Лохан.