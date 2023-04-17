Беременная Линдси Лохан устроила бейби шауэр с родными

Месяц назад Линдси Лохан сообщила о своей беременности.

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36-летняя американская актриса, модель, певица и дизайнер Линдси Лохан поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с родными и друзьями. Знаменитость собрала своих близких, чтобы устроить вечеринку по случаю скорого рождения ее первенца. Об этом пишет PageSix.

"Прилетела в город на бейби шауэр к моей великолепной беременной лучшей подруге и сияющей будущей маме", — написала подруга Джульет Ангус в социальных сетях на фотографии с Лохан.

Звезда фильма "Поцелуй на удачу" также поделилась снимком с сестрой Алианой, на котором была наклейка "Сестры".

Напомним, прошлым летом стало известно, что Линдси Лохан вышла замуж. Они с возлюбленным организовали тайную церемонию бракосочетания. В день своего 36-летия, 2 июля 2022, Линдси поделилась совместными фото с супругом, сообщив о радостном событии. Избранником знаменитости стал арабский бизнесмен Бадер Шамас. Точная дата свадьбы не была известна, однако недавно стало понятно, что пара узаконила свои отношения 3 апреля 2022 года. Медовый месяц пара провела в Турции.

Как супруги они появились на ковровой дорожке в ноябре прошлого года, посетив последний фильм с участием Лохан "Незабываемое рождество" в Нью-Йорке.

Также Фокус писал, что в прошлом месяце Линдси Лохан объявила о своей первой беременности.