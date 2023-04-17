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Стиль життя

Вагітна Ліндсі Лохан влаштувала бейбі шавер із рідними

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Фото: Lindsay Lohan/instagram | Ліндсі Лохан із чоловіком

Місяць тому Ліндсі Лохан повідомила про свою вагітність.

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36-річна американська акторка, модель, співачка й дизайнерка Ліндсі Лохан поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями з рідними та друзями. Знаменитість зібрала своїх близьких, щоби влаштувати вечірку з нагоди скорого народження її первістка. Про це пише PageSix.

"Прилетіла в місто на бейбі шавер до моєї чудової вагітної кращої подруги та майбутньої мами", — написала подруга Джульєт Ангус на фотографії з Лохан.

Зірка фільму "Поцілунок на удачу" також поділилася знімком із сестрою Аліаною, на якій була наклейка "Сестри".

Нагадаємо, минулого літа стало відомо, що Ліндсі Лохан вийшла заміж. Вони з коханим організували таємну церемонію одруження. У день свого 36-річчя, 2 липня 2022 року, Ліндсі поділилася спільними фото з чоловіком, повідомивши про радісну подію. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас. Точна дата весілля не була відома, проте нещодавно стало зрозуміло, що пара узаконила свої стосунки 3 квітня 2022 року. Медовий місяць пара провела в Туреччині.

Як подружжя вони з'явилися на червоній доріжці в листопаді минулого року, відвідавши останній фільм за участю Лохан "Незабутнє Різдво" в Нью-Йорку.

Також Фокус писав, що минулого місяця Ліндсі Лохан оголосила про свою першу вагітність.