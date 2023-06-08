Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Вагітна Ліндсі Лохан знялася для глянцю (фото)

Ліндсі Лохан, Ліндсі Лохан вагітність, Ліндсі Лохан чоловік, Ліндсі Лохан чекає на дитину, Allure Magazine
Фото: Allure Magazine | Ліндсі Лохан

Знаменитість продемонструвала помітно округлений живіт.

Related video

36-річна американська акторка Ліндсі Лохан, яка чекає на первістка, знялася для глянцю. Про це видання Allure Magazine повідомляє у своєму Instagram.

Зірка фільму "Чумова пʼятниця" постала в низці стильних образів, серед яких шкіряні аутфіти, сукня з капюшоном та куртка з акцентними рукавами. Кожен образ підкреслював округлений живіт знаменитості.

Ліндсі Лохан

"Для багатьох міленіалів, які познайомилися з 11-річною Лохан у фільмі Ненсі Меєрс "Пастка для батьків", вона є найкращою подругою дитинства, яка живе за ширмою. Для тих, хто поклоняється медійним сенсаціям 2000-х, Лохан більше нагадує божество, третину якоїсь нечестивої трійці з Періс Гілтон і Брітні Спірс… Її нове життя в Дубаї, каже вона, "дає мені простір, щоб мати власне бачення того, що мені потрібно робити далі", — зазначають журналісти видання.

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан та 36-річний бізнесмен Бадер Шаммас одружилися у 2022 році. Наразі вони чекають на народження первістка, а акторка все активніше повертається в медійне поле. У 2022 вийшов фільм з її участю "Закохатися на Різдво".

Ліндсі Лохан

Нагадаємо, Ліндсі Лохан уперше поділилася "вагітними" знімками.

Також Фокус писав про бейбі шавер у родині Ліндсі Лохан.