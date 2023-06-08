Вагітна Ліндсі Лохан знялася для глянцю (фото)

Знаменитість продемонструвала помітно округлений живіт.

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36-річна американська акторка Ліндсі Лохан, яка чекає на первістка, знялася для глянцю. Про це видання Allure Magazine повідомляє у своєму Instagram.

Зірка фільму "Чумова пʼятниця" постала в низці стильних образів, серед яких шкіряні аутфіти, сукня з капюшоном та куртка з акцентними рукавами. Кожен образ підкреслював округлений живіт знаменитості.

Ліндсі Лохан

"Для багатьох міленіалів, які познайомилися з 11-річною Лохан у фільмі Ненсі Меєрс "Пастка для батьків", вона є найкращою подругою дитинства, яка живе за ширмою. Для тих, хто поклоняється медійним сенсаціям 2000-х, Лохан більше нагадує божество, третину якоїсь нечестивої трійці з Періс Гілтон і Брітні Спірс… Її нове життя в Дубаї, каже вона, "дає мені простір, щоб мати власне бачення того, що мені потрібно робити далі", — зазначають журналісти видання.

Ліндсі Лохан

Ліндсі Лохан та 36-річний бізнесмен Бадер Шаммас одружилися у 2022 році. Наразі вони чекають на народження первістка, а акторка все активніше повертається в медійне поле. У 2022 вийшов фільм з її участю "Закохатися на Різдво".

Ліндсі Лохан

Нагадаємо, Ліндсі Лохан уперше поділилася "вагітними" знімками.

Також Фокус писав про бейбі шавер у родині Ліндсі Лохан.