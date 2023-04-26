36-річна Ліндсі Лохан уперше поділилася "вагітним" фото

Зірка екрану очікує на народження свого первістка.

Related video

36-річна американська акторка Ліндсі Лохан уперше показала своє "вагітне" фото. Знімком скандальна зірка екрану поділилася в Instagram.

Знаменитість показала свій вагітний животик у трикотажній максі-сукні. Ліндсі доповнила образ парою модних білих кросівок Adidas Samba та лаконічним золотим браслетом. Вона зав’язала своє знамените руде волосся в повсякденний низький пучок і позувала для дзеркального селфі.

Багато шанувальників вагітної акторки заполонили розділ коментарів своєю реакцією.

"Вона така гарна", — написав один шанувальник, а інший додав: "Вона буде чудовою матір’ю". Тим часом третій фанат не міг не додати, як вони були раді, що Ліндсі вітає свою першу дитину. "Я дуже радий за неї", — написав фанат, а четвертий додав: "Найкращий дебют усіх часів".

Вагітна Ліндсі Лохан

Зірка голлівудських серіалів уперше оголосила, що чекає на свою першу дитину від Бадера Шаммаса, опублікувавши пост в Instagram 14 березня 2023.

"Ми щасливі та раді!", — написала вона під фото білого дитячого комбінезону з написом "Скоро…".

Звичайно, підписники майбутньої мами не могли не відреагувати на новину в коментарях, включно з її колишньою найкращою подругою Періс Гілтон.

"Вітаю, кохана! Рада за вас. Ласкаво просимо в клуб мами!" – написала новоспечена мама.

Ліндсі Лохан очікує на народження першої дитини

Нагадаємо, Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас відсвяткували першу річницю весілля.

Також Фокус писав про бейбі шавер у родині Ліндсі Лохан.