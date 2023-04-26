36-летняя Линдси Лохан впервые поделилась "беременным" фото
Звезда экрана ожидает рождения своего первенца.
36-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые показала свое "беременное" фото. Снимком скандальная звезда экрана поделилась в Instagram.
Знаменитость показала свой беременный животик в трикотажном макси-платье. Линдси дополнила образ парой модных белых кроссовок Adidas Samba и лаконичным золотым браслетом. Она завязала свои знаменитые рыжие волосы в повседневный низкий пучок и позировала для зеркального селфи.
Многие поклонники беременной актрисы заполонили раздел комментариев своей реакцией.
"Она так хороша", — написал один поклонник, а другой добавил: "Она будет прекрасной матерью". Тем временем третий фанат не мог не добавить, как они были рады, что Линдси приветствует своего первого ребенка. "Я очень рад за нее", — написал фанат, а четвертый добавил: "Лучший дебют всех времен".
Звезда голливудских сериалов впервые объявила, что ждет своего первого ребенка от Бадера Шаммаса, опубликовав пост в Instagram 14 марта 2023.
"Мы счастливы и рады!", — написала она под фото белого детского комбинезона с надписью "Скоро…".
Конечно, подписчики будущей мамы не могли не отреагировать на новость в комментариях, включая ее бывшую лучшую подругу Пэрис Хилтон.
"Поздравляю, любимая! Рада за вас. Добро пожаловать в клуб мам!" – написала новоиспеченная мама.
Напомним, Линдси Лохан и Бадер Шаммас отпраздновали первую годовщину свадьбы.
Также Фокус писал о бейби шауэре в семье Линдси Лохан.