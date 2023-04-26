36-летняя Линдси Лохан впервые поделилась "беременным" фото

Звезда экрана ожидает рождения своего первенца.

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36-летняя американская актриса Линдси Лохан впервые показала свое "беременное" фото. Снимком скандальная звезда экрана поделилась в Instagram.

Знаменитость показала свой беременный животик в трикотажном макси-платье. Линдси дополнила образ парой модных белых кроссовок Adidas Samba и лаконичным золотым браслетом. Она завязала свои знаменитые рыжие волосы в повседневный низкий пучок и позировала для зеркального селфи.

Многие поклонники беременной актрисы заполонили раздел комментариев своей реакцией.

"Она так хороша", — написал один поклонник, а другой добавил: "Она будет прекрасной матерью". Тем временем третий фанат не мог не добавить, как они были рады, что Линдси приветствует своего первого ребенка. "Я очень рад за нее", — написал фанат, а четвертый добавил: "Лучший дебют всех времен".

Беременная Линдси Лохан

Звезда голливудских сериалов впервые объявила, что ждет своего первого ребенка от Бадера Шаммаса, опубликовав пост в Instagram 14 марта 2023.

"Мы счастливы и рады!", — написала она под фото белого детского комбинезона с надписью "Скоро…".

Конечно, подписчики будущей мамы не могли не отреагировать на новость в комментариях, включая ее бывшую лучшую подругу Пэрис Хилтон.

"Поздравляю, любимая! Рада за вас. Добро пожаловать в клуб мам!" – написала новоиспеченная мама.

Линдси Лохан ожидает рождения первого ребенка

Напомним, Линдси Лохан и Бадер Шаммас отпраздновали первую годовщину свадьбы.

Также Фокус писал о бейби шауэре в семье Линдси Лохан.