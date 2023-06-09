Солист Måneskin разошелся с девушкой после шести лет отношений
Накануне музыканта заметили за поцелуями с таинственной девушкой.
24-летний итальянский музыкант Дамьяно Давид разошелся со своей девушкой после шести лет отношений. Об этом певец сообщил в Instagram.
Солист группы Måneskin отреагировал на вирусное видео в TikTok, где он целует таинственную женщину в ночном клубе. Впоследствии оказалось, что это 22-летняя модель, ранее входившая в состав их группы.
Дамьяно обратился к своим фанатам, чтобы попросить прощения, а также сообщить, что он и его девушка Джорджия Солери разошлись.
"Мне очень жаль, что это видео появилось, я не хотел так справиться с ситуацией, и это была моя ошибка", – написал музыкант в своем Instagram.
В частности солист группы-победителя "Евровидения-2023" рассказал, что они с 27-летней моделью разошлись несколько дней назад, добавив, что между ними "никаких измен" не было.
"Я надеюсь, что это не повлияет на имидж Джорджии, и что вы можете уважать деликатность этого момента", — продолжил эпатажный артист.
Бывшая пара редко показывала общие кадры поклонникам, а сама Джорджия долгое время страдала от эндометриоза и аденомиоза и в 2022 году даже перенесла операцию.
Напомним, в январе 2023 солист итальянской группы поделился редким кадром со своей уже бывшей возлюбленной.
Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа 24-летнего Дамиано Давида.