Бывший муж Ани Лорак показал, как выросла их дочь (фото)

Бизнесмен поздравил наследницу с днем рождения.

Бывший муж Ани Лорак поздравил их дочь с 12-летием и показал, как девочка выросла. Фото с наследницей турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Instagram.

"С днем рождения, моя любовь", — подписал снимок с 12-летней Софией предприниматель.

В частности, 45-летний Мурат Налчаджиоглу опубликовал фото своей дочери, на котором она заметно повзрослела. Как известно, девочки не было на свадьбе отца несколькими днями раньше, несмотря на то, что она хорошо знакома с его избранницей — визажисткой из Киева Лилией.

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Тем временем возлюбленная бизнесмена также поздравила его дочь от предыдущего брака, назвав ее "маленькой принцессой".

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились в 2009. Два года спустя от их союза родилась дочь София. В 2019 году пара расторгла брак. А девочка много времени проводит с отцом, в частности, зимой они всей семьей отдыхали в Швейцарии.

Тем временем Ани Лорак продолжает свою деятельность в РФ, умалчивая войну в Украине.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией Фото: Скріншот

Напомним, в России отменяют концерты Ани Лорак после слухов о ее помощи ВСУ.

Также Фокус писал о свадьбе Мурата Налчаджиоглу с киевлянкой Лилией.