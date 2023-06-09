Меган Фокс поддержала Machine Gun Kelly на концерте в Германии

Ее появление на шоу — явный признак того, что они все еще любит друг друга.

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс поддержала Machine Gun Kelly во время его концерта в Берлине, Германия. Об этом пишет PageSix.

На фоне новостей о том, что Фокс и Колсон Бейкер работают над тем, чтобы спасти свои отношения после ссоры в феврале, звезда "Трансформеров" была замечена на концерте MGK в Вальдбюне.

Machine Gun Kelly

Актриса выглядела сногсшибательно в полностью черном наряде, состоящем из боди на тонких бретелях с глубоким вырезом и прозрачных кружевных колготках. Образ она дополнила черной кожаной курткой большого размера с красной подкладкой внутри. Свой ансамбль Меган дополнила несколькими золотыми ожерельями.

Меган Фокс Фото: Getty Images

Две недели назад Меган Фокс вышла в свет со своим женихом Колсоном Бейкером на фоне слухов о расставании. Многодетная мама и музыкант помолвлены с января 2022 года, однако в феврале этого года 37-летняя Меган намекнула на возможный разрыв отношений с Колсоном, удалив все его фотографии из своего Instagram-аккаунта и опубликовав загадочную подпись.

Также Фокус писал об откровении инсайдера по поводу напряженных отношений Меган Фокс и ее бойфренда.